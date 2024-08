Werbung

Disney hat eine neue Welle von Preiserhöhungen für seine Streaming-Angebote angekündigt. Ab dem 17. Oktober werden die individuellen Monats- und Jahrestarife für Disney Plus, Hulu und ESPN nochmals teurer. Vorerst bleiben die Preiserhöhungen aber auf die USA beschränkt.

Monatliche Abonnements für Disney Plus mit Werbung werden von 7,99 US-Dollar auf 9,99 US-Dollar pro Monat erhöht. Das monatlich werbefreie Disney Plus-Abonnement steigt von 13,99 auf 15,99 US-Dollar an, während die jährlichen werbefreien Abonnements von ihrem bisherigen Preis von 139,99 auf 159,99 US-Dollar zulegen. Das werbefinanzierte Angebot von Hulu steigt von 7,99 US-Dollar im Monat und 79,99 US-Dollar pro Jahr auf 9,99 US-Dollar im Monat und 99,99 US-Dollar im Jahr. Die monatlichen werbefreien Tarife steigen von 17,99 auf 18,99 US-Dollar.

Die Tarife von ESPN Plus mit 10,99 US-Dollar im Monat und 109,99 US-Dollar pro Jahr kosten in Zukunft 11,99 US-Dollar im Monat, bzw. 119,99 US-Dollar pro Jahr. Auch für Abonnenten der Basis- und Premium-Streamingpakete von Disney werden die Rechnungen im Herbst etwas teurer.

Garnieren tut Disney die Preiserhöhungen allerdings auch mit einer Erweiterung des Funktionsumfangs. So erhalten Abonnenten von Disney Plus neben den neuen Preisen ab dem 4. September auch Zugang zu ABC News Live und einer Reihe von kuratierten Playlists mit Inhalten aus dem gesamten Portfolio des Unternehmens. Die erste Wiedergabeliste des Dienstes soll sich auf Inhalte für Zuschauer im Vorschulalter konzentrieren. Disney plant darüber hinaus, in naher Zukunft vier weitere Kategorien einzuführen: Saisonale Inhalte, Epic Stories (Marvel und Star Wars), Throwbacks (ältere Shows und Filme) und Real Life (Dokumentationen).