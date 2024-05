Werbung

Um die Jahrtausendwende kannten mehr Leute ihre ICQ-Nummer auswendig, als ihre Handy-Nummer. Was heutzutage überraschen mag, war damals ganz normal. Sobald man zuhause den Computer anschaltete, war das "Ah-Oh" des Messengers allgegenwärtig. Beinahe alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen hatten einen Account bei dem beliebten Messenger.

Laut Wikipedia hatte der Dienst um die Jahrtausendwende ganze 100 Millionen Nutzer und war dadurch Marktführer im Bereich Messeging. Ursprünglich von Mirabilis in Israel gegründet, wurde ICQ bereits 1998 an AOL verkauft. Nachdem ICQ stark an Bedeutung verloren hatte, wurde es von AOL an Digital Sky Technologies aus Russland verkauft. Später benannten sich die neuen Besitzer in Mail.ru Group um. Besser bekannt ist die Firma als VK, die Firma hinter VK-Kontakte, dem russischen Social Media nach Vorbild von Facebook.

Seit 2020 tritt der Messenger in neuem Gewand auf. Als ICQ New wurde der Dienst weiter betrieben und erhielt ein neues Logo.

28 Jahre nach der Gründung soll die Ära von ICQ nun endgültig enden. VK gab bekannt, dass der Dienst am 26. Juni 2024 endgültig abgeschaltet wird. Ein kurzer Post auf der offiziellen Seite des Messengers informiert aktuell über die Abschaltung. Als Alternative bietet der Text die Nutzung von VK Messenger an.