Internet in Deutschland

Die digitale Transformation hat die Art und Weise, wie wir Dienstleistungen in Anspruch nehmen, grundlegend verändert. Heutzutage werden eine Vielzahl von Diensten wie Terminvereinbarungen, Ticketbuchungen oder Überweisungen fast ausschließlich online angeboten. Doch während die Digitalisierung viele Vorteile mit sich bringt, stellt sie gleichzeitig eine Herausforderung für Menschen ohne Internetzugang dar.

Laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) waren im Jahr 2023 etwa 5 % der Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren in Deutschland sogenannte Offliner, die noch nie das Internet genutzt haben. Das entspricht 3,1 Millionen Menschen im Land. Besonders alarmierend ist der hohe Anteil der Offliner in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen, wo etwa 15 % noch nie das Internet genutzt haben. Auch in der Gruppe der 45- bis 64-Jährigen lag dieser Anteil bei knapp 5 %, während es bei den 16- bis 44-Jährigen noch 2 % waren.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass die digitale Kluft in Deutschland nach wie vor existiert und Menschen ohne Internetzugang einem erheblichen Nachteil im Alltag ausgesetzt sind. Doch Deutschland ist kein Einzelfall. Im EU-Durchschnitt betrug der Anteil der Offliner laut Eurostat im Jahr 2023 etwa 6 %.

Es gibt jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Länder wie Luxemburg, Dänemark, die Niederlande und Schweden weisen mit weniger als 1 % der 16- bis 74-Jährigen, die noch nie das Internet genutzt haben, eine sehr niedrige Rate an Offlinern auf. Im Gegensatz dazu verzeichnen Länder wie Kroatien (14 %), Griechenland (13 %), Portugal und Bulgarien (jeweils 12 %) deutlich höhere Anteile an Offlinern.

Weltweit betrachtet zeigt sich ein ähnliches Bild. Nach Schätzungen der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen (ITU) waren im Jahr 2023 etwa 33 % der Weltbevölkerung offline, was etwa 2,6 Milliarden Menschen entspricht. Obwohl das Internet in Europa und Amerika leichter zugänglich ist, hatten dennoch 9 %, bzw. 13 % der Bevölkerung in diesen Regionen im Jahr 2023 keinen Zugang zum Internet.

Diese Zahlen verdeutlichen die anhaltende digitale Kluft, die nicht nur auf nationaler, sondern auch auf globaler Ebene besteht. Um eine inklusive und gerechte Gesellschaft zu schaffen, ist es wichtig, dass Regierungen und Organisationen weltweit daran arbeiten, den Zugang zum Internet für alle Menschen zu gewährleisten und digitale Bildungs- und Unterstützungsprogramme zu fördern. Nur so können die Vorteile der Digitalisierung allen Menschen zugutekommen und niemand wird von den Entwicklungen der modernen Welt ausgeschlossen.