Passkeys by default

Erst zu Anfang des Jahres hat Google die grundsätzliche Unterstützung für Passkeys eingeführt. Passkeys stellen eine einfachere und sicherere Möglichkeit dar, um sich online bei seinen Accounts anzumelden. Aufgrund des anhaltend sehr positiven Feedbacks von Nutzern, hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, die Zugänglichkeit von Passkeys nochmals zu verbessern, indem diese Anmeldungsmethode nun zur Standardoption für persönliche Google-Konten gemacht wurde.

Um Passkeys zu verwenden, reicht es für die Benutzer aus, eine PIN oder biometrische Daten in Form eines Fingerabdrucks oder eines Gesichtsscans zu hinterlassen. Dabei besteht der größte Vorteil für die Nutzer darin, sich keine komplizierten Passwörter mit vielen Zahlen und Sonderzeichen mehr merken zu müssen. Zudem will das System resistent gegen Phishing sein. Laut Google kommt für die Nutzer sogar noch ein weiterer Vorteil hinzu. So sollen sie mit der Verwendung von Passkeys rund 40 Prozent schneller bei der Anmeldung sein als bei der Nutzung von Passwörtern.

Bereits jetzt werden die Google-Kunden bei der nächsten Anmeldung in ihrem Konto aufgefordert, Passkeys zu erstellen und zu verwenden. Der Konzern empfiehlt dazu, dass in den Einstellungen des Google-Kontos die Option "Passwort überspringen, wenn möglich" aktiviert wird.

Allerdings ist sich auch Google darüber im klaren, dass neue Technologien mitunter Zeit brauchen, um sich durchzusetzen. Daher wird die Anmeldung mit Passwörtern auch in absehbarer Zeit nicht grundsätzlich verschwinden. Die Anwender haben also weiterhin die Möglichkeit selber zu wählen, ob sie sich lieber mit einem Kennwort anmelden oder gegen deren Verwendung entscheiden.

Google plant allerdings, das passwortlose Anmeldeverfahren auch auf weitere Dienste auszudehnen und andere Unternehmen in der Branche zu ermutigen, ihrerseits auf Passkeys umzusteigen, damit Passwörter eine Seltenheit und schließlich überflüssig werden können.