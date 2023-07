Auch für Chrome und Safari in Vorbereitung

KI-Bot in Bing

Microsoft will seinen neuen Bing Chat über die Grenzen des eigenes Browser Edge hinauswachsen lassen und plant, dass bald auch Zugriffe von den Konkurrenz-Browsern Safari und Chrome auf den neuen Chatbot möglich sein sollen. Zu diesem Zweck stellt der Konzern derzeit ausgewählten Nutzern einen Zugang zu Bing Chat über Google Chrome und Apple Safari zur Verfügung, wohl um das Tool vor der breiten Veröffentlichung ausgiebig in beiden Browsern zu testen.

Offenbar befürchtet Microsoft im Wettstreit um den führenden KI-Chatbot den Anschluss zu verlieren. Denn bisher hat Microsoft seinen neuen Bing Chat ausschließlich in seinem eigenen Browser Edge zur Verfügung gestellt. Da Edge aber unter den Nutzern lange nicht so verbreitet ist wie etwa Google Chrome, könnte es Microsoft versäumen, mit seinem neuen Chatbot rechtzeitig eine ausreichend große Marktdurchdringung zu erreichen.

Allerdings berichten Tester derzeit noch von Einschränkungen bei der Verwendung von Bing Chat in Chrome und Safari. Eine deutliche Beschränkung scheint es bei der Eingabeaufforderung zu geben. Diese soll mit 2.000 Wörtern deutlich kleiner ausfallen als die 4.000 Wörter die im Gegensatz dazu bei der Verwendung von Bing Chat in Edge möglich sind. Zudem sollen die Unterhaltungen mit dem Chatbot bereits nach fünf Runden zurückgesetzt werden, statt wie üblich erst nach 30. Dazu wird von einem lästige Pop-Up berichtet, welches die Nutzer dazu auffordert, Edge herunterzuladen.

Neben der Testphase des neuen Bing Chats in anderen Browser hat Microsoft der Funktion wohl noch einen Dark Mode hinzugefügt. Dieser soll sich über das Auswahlmenü in der oberen rechten Ecke des Bing Chats auswählen lassen. Von dort aus navigiert man auf die Option Erscheinungsbild und kann dort zwischen Systemstandard oder Dunkel auswählen. Allerdings scheint sich auch diese Funktion noch in einer Testphase zu befinden. Denn bisher ist diese Option noch nicht für jedem Nutzer erreichbar.