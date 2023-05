Google setzt in Zukunft auf Passkeys statt Passwörter

Google setzt in Zukunft auf Passkeys statt Passwörter

Werbung

Zum heutigen Welt-Passwort-Tag kündigt Google an, in Zukunft vermehrt auf Passkeys statt Passwörter zu setzen.

Auswertungen zeigen immer wieder, dass viele User nach wie vor auf unsichere Passwörter setzen. Zu oft werden Geburtstage oder Kombinationen wie 1234 oder Passwort als Passwörter gewählt. Dazu kommt die Menge an verschiedenen Passwörtern, die man für seine Accounts benötigt. Möchte man einen höheren Level an Sicherheit erreichen, muss dann noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert werden. Um den Vorgang für die Nutzer zu erleichtert und gleichzeitig einen sichereren Zugang zu ermöglichen, bietet Google nun an, bei seinen Diensten Passkeys zum Zugang zu nutzen.

Unter Passkeys versteht man Authentifizierungsmethoden wie Hardware-Schlüssel, Fingerabdruck oder Gesichts-Scan. Diese Methoden sind sicherer, als die Passwortzugänge, da die Daten auf lokalen Geräten verbleiben. Die biometrischen Informationen sind also geschützt. Kriminelle haben ohne direkten, physischen Zugriff auf das Gerät keine Möglichkeit, an die Daten heranzukommen.

Die Umstellung ist natürlich freiwillig. Wer will, kann weiterhin Passwörter nutzen, um auf seine Google-Konten zuzugreifen. Bei Verlust der genutzten Geräte ist eine Umstellung der Authentifizierung natürlich ebenso möglich. Chrome unterstützt die Nutzung von Passkeys bereits seit 2022.