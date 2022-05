Google schließt mit Chrome-Update insgesamt 32 Sicherheitslücken

Der Suchmaschinenriese Google hat seinen Chrome-Browser in der Version 102 zum Download freigegeben. Besagte Browserversion ist sowohl für Android, iOS sowie Linux, Mac und Windows verfügbar. In der Desktop-Variante wurden insgesamt 32 Sicherheitslücken geschlossen. Alle Smartphonenutzer dürfen sich über Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen freuen.

Genaue Details zu den Schwachstellen nannte Google bislang noch nicht. Jedoch hat man zumindest eine Lücke als kritisch eingestuft. Acht weitere wurden mit einem hohen Risiko bewertet. Von sechs geht laut Google nur ein geringes Risiko aus. Somit sollten Nutzer das neue Update unverzüglich einspielen. In der Regel reicht es aus den Browser einmal neu zu starten.

Aktuell ist davon auszugehen, dass die behobenen Schwachstellen auch in anderen auf Chromium basierenden Browsern zu finden sind. Somit ist es nachvollziehbar, warum sich Google bei der Beschreibung der Sicherheitslücken in Schweigen hüllt. Unter anderem setzt Microsofts Edge auf das Open-Source-Projekt Chromium. Falls im Edge die gleichen Schwachstellen vorhanden sind ist davon auszugehen, dass Microsoft in naher Zukunft ein entsprechendes Update veröffentlichen wird.

Ungepatchte Browser stellen ein enormes Sicherheitsrisiko dar. Teilweise reicht es aus eine Webseite mit einem manipulierten Werbebanner aufzurufen, um den eigenen Rechner zu kompromittieren. Insbesondere Notebook-Besitzer sollten ihren Browser in regelmäßigen Abständen überprüfen beziehungsweise neu starten. Nur so lässt sich sicherstellen, dass die aktuelle Version des Browsers installiert wurde.