125 GB hochsensible Daten von Twitch geleakt: Quellcode und mehr

Das zu Amazon gehörende Streamingportal Twitch zeichnete sich in der Vergangenheit aufgrund seines Livecontents aus. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten übertragen dabei diverse Inhalte live und ungeschnitten. Dies hatte unter anderem zur Folge, dass sich die unterschiedlichsten Kuriositäten ereigneten und gestreamt wurden. Unter anderem sorgte der "Rage-Quit" von Snoop Dogg für eine große mediale Berichterstattung. Allerdings gab es auch zahlreiche Vorfälle, die zu einem Bann der Streamer führten. Zudem versuchten insbesondere Streamerinnen die Zuschauer immer wieder mit nackten Tatsachen für sich zu gewinnen. Zwar bemühen sich die Betreiber gegen die Missstände auf dem Portal vorzugehen, jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Zuletzt gipfelte die Situation mit einem Streik von diversen Streamern. Grund hierfür waren unter anderem die sich immer stärker verbreitenden Hate-Raids.

Die aktuellen Entwicklungen bei dem Streamingportal sorgten nun dafür, dass ein unbekannter Nutzer in einem Onlineforum rund 125 GB hochsensibler Daten von Twitch geleakt hat. Dazu zählen 6.000 Git-Repositories und alle Creator-Einnahmen von 2019 bis heute. Außerdem soll es sich dabei lediglich um den ersten Teil an Datensätzen handeln. Somit ist davon auszugehen, dass in Zukunft noch weitere Daten veröffentlicht werden. Welche Inhalte diese umfassen ist bis dato nicht bekannt.

Wie sich dem Leak entnehmen lässt, arbeitet Twitch allem Anschein nach an einer eigenen Vertriebsplattform für Videospiele namens Vapor, die in direkter Konkurrenz mit Steam und dem Epic Games Store steht. Des Weiteren sind im Leak verschlüsselte Passwörter enthalten. Allen Nutzern wird daher dringend empfohlen, das Kennwort des eigenen Accounts zu aktualisieren.

Aufgrund der immensen Menge an Daten wird es noch einige Zeit dauern, bis die tatsächliche Brisanz der Informationen beurteilt werden kann. Allein die Offenlegung des Quellcodes von Twitch könnte in Zukunft noch für zahlreiche Probleme sorgen. Unabhängig davon, was im kommenden Leak veröffentlicht wird.