Krypto-Kunst: NFTs lassen sich bald bei eBay kaufen

Der Non-fungible Token, besser bekannt unter dem Namen NFT, revolutioniert aktuell die Kunstszene. Der kryptographische Token erlaubt es unter anderem, eine normale JPG-Datei in ein Unikat zu verwandeln. In der Vergangenheit erzielten diese einmaligen digitalen Werke Millionenbeträge. Über Sinn und Zweck kann hier sicherlich gestritten werden, aber das ist in der Kunstszene nichts Neues. Allerdings finden sich genügend Abnehmer für die digitalen Werke. Aktuell bleibt jedoch abzuwarten, ob sich die NFTs tatsächlich durchsetzen werden, oder ob es sich lediglich um einen Trend handelt. In der Popkultur sind diese aber mit Werken von Logan Paul oder den Crypto Punks schon angekommen.

Dass man mit NFTs Geld verdienen kann, hat jetzt auch der eBay-CEO Jamie Iannone erkannt und das Auktionshaus wird sich bald für solche Werke öffnen. Somit lassen sich in Zukunft NFTs bei eBay verkaufen, bzw. kaufen. Damit dies reibungslos vonstatten geht, sollen in den nächsten Monaten entsprechende Features auf der Plattform eingeführt werden. Allerdings ist dies zunächst auf den US-amerikanischen Markt beschränkt. Ob genannte Optionen in Deutschland zur Verfügung stehen werden, ist bis dato nicht bekannt.

Des Weiteren beabsichtigt der eBay-CEO Bezahlungen mit Kryptowährungen zu erlauben. Derzeit gibt es hier zwar noch keine konkreten Pläne, jedoch dürfte das für einen weiteren Aufschwung bei den digitalen Währungen sorgen. Zudem wird es interessant sein zu sehen, welche Coins sich in Zukunft bei eBay in echte Waren umwandeln lassen.

Neben Bitcoin vermeldet derzeit unter anderem Ethereum ein neues Allzeithoch. Aber auch die Spaßwährung Dogecoin hat dank der Mithilfe von Elon Musk in jüngster Vergangenheit einige Millionäre hervorgebracht. Das neu gewonnene Geld kann anschließend direkt in digitale Kunstwerke investiert werden - mit der Hoffnung auf steigende Kurse und hohe Renditen.