Satelliteninternet: Starlink hat eine halbe Millionen Vorbestellungen

Starlink erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Vor allem, da sich Bedenken bezüglich der Geschwindigkeit und der Stabilität des Satelliteninternets zunehmend legen. Erst kürzlich meldeten deutsche Nutzer Download-Geschwindigkeiten von über 300 MBit/s. Auch erste Unternehmen hierzulande setzten auf Starlink.

Nun scheint ein weiterer Meilenstein erreicht. So verriet der SpaceX-Ingenieur Siva Bharadvaj in einem Livestream zum jüngsten Start von Satelliten, dass bei dem Unternehmen inzwischen über eine halbe Millionen Vorbestellungen eingegangen sind.

Trotz des großen Interesses ist aber noch nicht sicher, dass auch alle, die einen Anschluss wollen, einen bekommen werden. So räumte Elon Musk auf Twitter ein, dass vor allem dicht besiedelte Gebiete, wie Großstädte, ein Problem darstellen könnten. Aufgrund der hohen Anzahl an Anschlüssen, könnten die Satelliten schnell an ihre Grenzen gebracht werden, wodurch die Bandbreite für alle sinkt und der Ping steigt. Laut Musk tritt dieses Problem jedoch erst in einem Bereich ab mehreren Millionen Nutzern auf.

Aktuell kreisen bereits rund 1.500 Satelliten des Unternehmens um die Erde. Geplant sind insgesamt mehrere Zehntausend. Mit steigender Anzahl an Satelliten dürfte auch die Abdeckung sowie die Geschwindigkeit zunehmen. Momentan schlägt der Dienst mit einmalig 499 Euro für die Technik sowie einer monatlichen Grundgebühr von 99 Euro zu Buche. Wer sich aktuell für den öffentlichen Beta-Test meldet, muss zudem eine zusätzliche Vorauszahlung von 99 Euro leisten.