Neues Update: Mozilla rollt Firefox-Version 88 aus

Mozilla hat seinen Browser Firefox in der Version 88 veröffentlicht. Mit dem neuen Updaten werden unter anderem diverse Sicherheitslücken geschlossen. Dazu zählen Schwachstellen, die von den Entwicklern als "Impact High" sowie als "Impact Moderate" eingestuft wurden. Eine komplette Auflistung findet sich hier. Des Weiteren werden die Browser-Fensternamen (Window.Name) isoliert, was Cross-Site-Privacy-Leaks verhindern soll. Firefox fragt zudem seine Nutzer nicht mehr um Erlaubnis, um auf das Mikrofon beziehungsweise die Kamera zuzugreifen. Allerdings gilt dies nur, wenn der letzte Zugriff auf dem Gerät in der gleichen Registerkarte innerhalb der letzten 50 Sekunden bereits gewährt wurde. Andernfalls ist eine erneute Zustimmung nötig.

Außerdem sorgt die Aktualisierung dafür, dass PDFs nun eingebettetes Javascript unterstützen. Smooth-Pinch-Zooming kann jetzt auch mit einem Touchpad unter Linux verwendet werden. Der FTP-Support wurde deaktiviert und wird im nächsten Release vollständig entfernt. Zudem ist die Funktion "Screenshot erstellen" aus dem Menü "Seitenaktionen-Menü" in der URL-Leiste entfernt worden. Wer in Zukunft einen Screenshot aufnehmen möchte, findet hierfür einen Eintrag im Kontextmenü (Rechtsklick). Alternativ kann ein Screenshot-Shortcut über "Anpassen" direkt zur Symbolleiste hinzugefügt werden.

Aber auch für Developer gibt es eine Änderung. Im Netzwerk-Panel kann nun die Formatierung aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden. Mit der kommenden Version 90 beabsichtigt Mozilla seinem Firefox-Browser einen neuen Anstrich zu verpassen. Wer nicht so lange warten will, hat schon jetzt die Möglichkeit, in der Entwicklerversion einen Blick auf das neue Design zu werfen.

Den kompletten Changelog der Mozilla Firefox Version 88.0 kann hier eingesehen werden. Die Releasenote der Enterprise-Variante steht ebenfalls auf der offiziellen Mozilla-Webseite zur Verfügung.