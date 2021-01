Google kündigt ein neues Design für seine Websuche an

Google ist mit einem Marktanteil von über 90 % die beliebteste Internet-Suchmaschine der Welt. Jetzt hat das Unternehmen bekannt gegeben eine neue Websuche für Smartphones und PCs entwerfen zu wollen. Dabei sollen vor allem Informationen im Fokus liegen. So sollen Abschnittstitel ab sofort in einer größeren Textgröße sowie gefettet angezeigt werden. Zusätzlich sollen Suchbegriffe in den Ergebnissen farblich hervorgehoben werden. Die Änderungen betreffen sowohl die Desktop- als auch die mobile Version von Google, wobei entsprechend der Plattform einige geringfügige Unterschiede wahrscheinlich sind.

Darüber hinaus sollen die Änderungen nach und nach in verschiedenen Teilen der Welt umgesetzt werden. So werden einige Nutzer schon neue Features sehen, während User in anderen Regionen noch das bisherige Design erfahren.

Es bleibt zudem abzuwarten, wie Google die Suchergebnisse im Zuge der ab Mitte 2021 in der EU in Kraft tretenden neuen Urhebergesetzgebung darstellen wird. In Deutschland wäre es dem Konzern dann lediglich erlaubt einzelne Wörter anzuzeigen, beim Überschreiten einer Grenze sollen Gebühren fällig werden. Zur Zeit im Gespräch sind maximal 160 Zeichen sowie bis zu 15 Sekunden eines Musikstücks oder Videos oder ein Bild mit einer Dateigröße von maximal 250 kb.

Des weiteren sollen perspektivisch die News-Showcase-Meldungen in der Google-Smartphone-App auch am PC sichtbar sein. Dabei arbeitet das Unternehmen direkt mit Verlagshäusern zusammen, deren Redakteure dann Panels und Bereiche mit relevanten Neuigkeiten zusammenstellen sollen.