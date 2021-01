Microsoft Edge 88: Farbenfrohe Themes, Passwort-Generator und mehr

Microsoft hat mit dem flächenmäßigen Rollout der neuen Edge-Version 88 begonnen. Das Update bringt einige Neuerungen mit sich, darunter etwa ein integrierter Passwort-Manager, aber auch farbenfrohere Themes. In einem Video präsentiert Microsoft einige Designs, die man sich über die Website des Unternehmens herunterladen kann. Neben abstrakten Farben und klassischen Motiven, wie Landschaften, gibt es auch Themes zu einigen beliebten Spielen aus dem Hause Microsoft, beispielsweise Halo oder dem noch nicht so lange erschienenen Flight Simulator. Die Themes verändern dabei nicht nur das Aussehen der Startseite, sondern bringen auch eine individuelle Adressleiste sowie eine überarbeitete Tab-Übersicht mit. Doch auch ohne Themes erwarten Nutzer ein paar Design-Änderungen. So nutzte Microsoft das Update zur Überarbeitung einiger Icons, durch die der Browser einen noch modernen Look bekommen soll.

Ein weiteres Feature, dass mit Version 88 kommt, ist der neue Passwort-Manager. Dieser schlägt beim Erstellen eines Benutzerkontos auf einer Website automatisch ein sicheres Passwort vor und synchronisiert dieses sogleich über das Microsoft-Konto mit allen vernetzten Geräten, sodass der Nutzer kein externes Programm mehr hierfür benötigt. Darüber hinaus soll in Zukunft auch eine Warnung erscheinen, falls eines der verwendeten Passwörter in einer geleakten Datenbank auftaucht und damit nicht mehr sicher ist. Ebenfalls hinzugekommen sind die sogenannten "Sleeping-Tabs". Diese Funktion soll unbenutzte Tabs im Hintergrund stilllegen, um so System-Ressourcen zu sparen und die Performance des Browsers weiter verbessern. Abschließend wird es Nutzern mit der Einführung der neuen Version ermöglicht, ihre Tabs und Verläufe zwischen alles genutzten Geräten zu synchronisieren.