Neuer Rekord: DE-CIX überträgt 10 TBit/s

In der ersten Lockdown-Phase verzeichnete der deutsche Internetknoten DE-CIX eine neue Rekordmarke. Am 10. März gegen 21:00 Uhr betrug die Datenrate im Knoten zusammengenommen 9.134,23 GBit/s – also mehr als 9 TBit/s. Gestern, am 4. November, wurde mit 10 TBit/s eine weitere Rekordmarke erreicht. Kurz nach 20:00 Uhr vermeldet die Statistik den Wert von 10.006,01 GBit/s.

Im Frühjahr soll das Zusammenspiel aus dem ohnehin stetig steigenden Datenaufkommen und dem Aufeinandertreffen verschiedener weiterer Aspekte eine Rolle gespielt haben. Auch der teilweise COVID-19-Lockdown hat eine Rolle gespielt, da viele Menschen eher zu Hause geblieben sind und sich dem Streaming einer Serie oder eines Filmes widmeten. Der Lockdown spielt aktuell natürlich ebenfalls eine Rolle.

"Sei es für Home-Schooling, Home-Office oder zur privaten Nutzung: der weltweite Ausbruch der COVID-19 Pandemie im Frühjahr hat den Gebrauch von digitalen Applikationen – zum streamen, chatten oder gamen – nach oben schnellen lassen," so Dr. Thomas King, CTO bei DE-CIX. "Mit Blick auf die US-Wahlen sind weltweit speziell diese Woche zusätzliche Auswirkungen auf den Datenverkehr zu spüren."

Vor genau einem Jahr vermeldete der DE-CIX 7,1 TBit/s. Wir sprechen hier also von einer Steigerung um 41 %. Normal ist laut DE-CIX im Schnitt eine jährliche Steigerung von etwa 10 %. Am Frankfurter Knoten sind etwa 1.000 Kunden angeschlossenen und pearen hier. Weitere DE-CIX Standorte in New York, Madrid, Marseille, Istanbul und Dubai erreichen aktuell beim Datendurchsatz ebenfalls Spitzenwerte.

Allerdings ist der DE-CIX aktuell nicht mehr der weltweit schnellste Internetknoten. Über Jahre war man dies, im März wurde man aber vom IX.br abgelöst, der schon im Frühjahr die Marke von 10 TBit/s knackte.