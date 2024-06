Werbung

Auf der WWDC 2024 hat Apple heute Abend das neue macOS Sequoia enthüllt. Zuvor wurden das neue iOS 18, VisionOS, WatchOS und iPadOS vorgestellt. Alle Betriebssysteme bringen eine Vielzahl von neuen Funktionen und Verbesserungen mit sich und arbeiten mit der neuen Apple Intelligence, die ebenfalls im Laufe der Show präsentiert wurde.

macOS Sequoia integriert jetzt Apps aus anderen Apple-Betriebssystemen, wie Messages, Mathnotes und Maps. Dies ermöglicht eine nahtlose Nutzung und Synchronisation über verschiedene Geräte hinweg. Dazu passt auch verbesserte Continuity-Funktionalität. Mit dem neuen iPhone Mirroring können Nutzer den Bildschirm ihres iPhones direkt auf ihrem Mac anzeigen lassen und erhalten jederzeit drahtlosen Zugriff auf ihre Fenster. iPhone-Benachrichtigungen werden nun auch auf dem Mac angezeigt, wobei der iPhone-Bildschirm gesperrt bleibt. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Dateien einfach per Drag and Drop direkt auf den gespiegelten iPhone-Bildschirm zu ziehen. Sie werden so direkt von einem Gerät zum anderen übertragen.

Die Fensterverwaltung in macOS Sequoia wurde verbessert. Nutzer können Fenster jetzt andocken und nach Belieben neu anordnen. Bei Videokonferenzen gibt es die neue Presenter Preview, die eine Vorschau dessen zeigt, was im Anschluss mit anderen Teilnehmern geteilt wird. Zudem sollen variable Videohintergründe für Konferenzen mehr Professionalität in virtuellen Meetings bieten.

Safari hat ebenfalls bedeutende Updates erfahren. Durch maschinelles Lernen werden jetzt Highlights von Websites angeboten, um Informationen schneller, klarer und gebündelt anzuzeigen. Der Reader und Viewer in Safari machen das Lesen und Betrachten von Inhalten übersichtlicher und angenehmer. Im Reader werden neben der Seite Zusammenfassungen des Inhalts gezeigt, während der Viewer Video-Inhalte hervorhebt und im Vordergrund abspielt. Der Keychain in macOS Sequoia wurde weiter verbessert, um eine noch sicherere Verwaltung von Passwörtern und anderen sensiblen Informationen zu gewährleisten.

Das neue OS bringt auch mehr Funktionen für Gamer. Mit Metal 3 können nun einfacher AAA-Spiele auf den Mac portiert werden. Apple verfolgt das Ziel, eine einheitliche Gaming-Plattform zwischen iPad, iPhone und Mac zu schaffen, was ein immersives Gaming-Erlebnis ermöglichen soll. Das Game Porting Toolkit, das nun in Version 2 vorliegt, hilft Entwicklern ebenfalls beim Portieren von Spielen. Als Beispiel für die Gaming-Pläne wurde eine Zusammenarbeit mit Ubisoft genannt. In diesem Zuge erfolgt eine gleichzeitige Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadowam 15. November auf macOS und dem iPad gleichzeitig mit Release für PC und Konsolen.

Alle neuen Betriebssysteme, einschließlich macOS Sequoia, werden ab Herbst für die entsprechenden Geräte verfügbar sein.