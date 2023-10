Werbung

Microsoft verstärkt seit einiger Zeit die Integration von Apps in sein Betriebssystem Windows. Nun hat der Softwareriese eine neue Webversion seines App-Stores für Windows gestartet und diesen deshalb von Grund auf neu gestaltet. Ziel war es, eine neue Benutzererfahrung mit intuitiver Oberfläche zu schaffen, die einfacheren Möglichkeiten bieten soll, neue Apps zu entdecken.

Das neue Design versteht sich daher als direkter Ersatz für den bisher bestehenden Ansatz. Die alte React-Codebasis der vorherigen Webversion des Stores musste in der Folge komplett weichen. Sie baute laut dem Unternehmen auf ein veraltetes UI-Framework auf.

Durch den neu gestalteten Webstore sollen sowohl Windows-Apps als auch Xbox PC-Spiele deutlich übersichtlicher zu finden sein und sich dann über die Microsoft Store-App auf Windows heruntergeladen lassen. Allerdings soll dieser die Haupt-App des Microsoft Stores auch nicht verdrängen. Vielmehr will er als die Web-Front zum App-Store auf Windows verstanden werden, also quasi als Synergie, so äußerte sich zumindest der Microsoft-Ingenieur Judah Gabriel in einem Beitrag auf X. Verlinkungen von der Webseite öffnen sich so im Microsoft Store-Client auf Windows 10, bzw. Windows 11.

Die neue Webfront könnte sich für Microsoft zudem als nützliches Sprungbrett erweisen. Das Unternehmen versucht, neben dem stärkeren Einbinden in Windows, seine Apps und Spiele über das eigene Betriebssystem hinaus zu erweitern. Xbox-Chef Phil Spencer ließ bereits zu Anfang des Jahres durchblicken, dass Microsoft die Chance nutzen könnte, dass andere Big-Tech-Unternehmen wie Apple und Google gezwungen werden, ihre mobilen App-Stores zu öffnen, um einen eigenen mobilen Xbox-Gaming-Store aufzubauen. Wenn sich das tatsächlich so konkret entwickelt, könnte Microsofts mobiler Xbox-Gaming-Store bereits im kommenden Jahr, aufgrund des EU-Gesetzes über digitale Märkte, starten.