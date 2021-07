Windows 10: 21H2-Update bringt Unterstützung für Wi-Fi 6E und weitere Features

Microsoft hat ein neues Update für Windows 10 vorgestellt. Die neue Version mit dem Namen 21H2 bereitet das Betriebssystem auf den den Wi-Fi 6E-Standard vor und bringt weitere Neuerungen mit sich. Insgesamt handelt es sich jedoch um ein kleineres Inhaltsupdate, ähnlich wie das im Mai veröffentlichte Windows 10 21H1-Update.

So kündigte Microsoft für die neue Version unter anderem einen GPU Compute Support für das Windows Subsystem for Linux (WSL) sowie Azure IoT Edge an. Dadurch könnte Microsoft zufolge beispielsweise Machine Learning ermöglicht und weitere rechenintensive Prozesse beschleunigt werden.

Mit dem Update bringt Microsoft auch eine Unterstützung für den WPA3-Standard SAE-Hash-to-Element (H2E). Dies ist eine Voraussetzung für Nutzung des neuen Wi-Fi 6E-Standards, welcher das 6 GHz-Frequenzband nutzt. Erst kürzlich erteilte die Bundesnetzagentur ihre Zustimmung für die Nutzung der neuen Technologie. Allerdings erlegte sie der Industrie auch einige Bedingungen auf.

Eine weitere Neuerung stellt die vereinfachte Nutzung von Windows Hello for Buisness dar. Durch die Einführung von passwortlosen Deployment-Modellen soll die Zeit für das Aufsetzen des Anmelde-Dienstes auf multiplen Systemen zukünftig nur noch wenige Minuten in Anspruch nehmen. Aktuell steht die neue Version lediglich Mitgliedern des Windows-Insider-Programms zu Verfügung. Der offizielle Release für alle Windows-Nutzer wird voraussichtlich für Oktober erwartet.