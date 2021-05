Fuchsia OS: Jetzt auf dem Google Nest Hub verfügbar

In der Vergangenheit ist es auffallend still rund um Googles neues Betriebssystem Fuchsia geworden. Jetzt hat das Unternehmen das OS überraschend veröffentlicht. Mit dem Nest Hub der ersten Generation kann nun auch Fuchsia in der freien Wildbahn ausprobiert werden.

Fuchsia in der Version 1.0 ersetzt das auf Linux basierende Cast OS. Bislang können allerdings lediglich Nutzer des Preview-Programms in das Vergnügen des neuen Betriebssystems von Google kommen. In den nächsten Monaten soll das neue OS allerdings auch an alle anderen Nutzer ausgerollt werden.

Ein signifikanter Unterschied zum Cast OS lässt sich bislang nicht erkennen. Die Benutzeroberfläche bleibt unverändert. Wann und ob eine Portierung von Fuchsia auch auf andere Google-Geräte erfolgt, ist bislang unklar. Allerdings ist das Betriebssystem keineswegs nur für den Einsatz von Smart-Home-Devices konzipiert worden. Fuchsia eignet sich zudem für den Einsatz auf Smartphones und Desktoprechnern. Ebenfalls ist das OS in der Lage, Android-Apps nativ auszuführen. Somit ist davon auszugehen, dass es sich beim Nest Hub lediglich um einen Test handelt. Sollte dieser erfolgreich verlaufen ist anzunehmen, dass immer mehr Geräte ein entsprechendes Upgrade auf Fuchsia erhalten werden.

Des Weiteren wäre ein Einsatz des neuen Google-Betriebssystems auf IoT-Devices denkbar. Konkrete Pläne gibt es offiziell zwar nicht, jedoch besteht hier mit der zunehmenden Digitalisierung von Unternehmen in Zukunft definitiv eine erhöhte Nachfrage, die Google mit Fuchsia bedienen könnte.