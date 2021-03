Deutscher Gaming-Markt wuchs 2020 um rund 32 %

Der deutsche Gaming-Markt hat im vergangenen Jahr mit einem Umsatz von rund 8,5 Milliarden Euro einen neuen Rekord aufgestellt. Dies entspricht einem Wachstum von etwa 32 % im Vergleich zum Vorjahr. Das gab heute der Verband der deutschen Games-Branche (game) auf Basis von Daten der Marktforschungsunternehmen GfK und App Annie bekannt.

So wurden alleine mit Spielekonsolen, Gaming-PCs und sonstiger zum Spielen benötigte Hardware rund 3,2 Milliarden Euro Umsatz erzielt, was einem Plus von 26 % im Vergleich zu 2019 entspricht. Der Teilmarkt für Computer- und Videospiele sei sogar um über 36 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Dabei brachte der Verkauf von Games, In-Game- und In-App-Käufen, aber auch Abonnements rund 5,2 Milliarden Euro ein.

Obwohl Der Gaming-Markt in Deutschland seit Jahren kontinuierlich wächst, stellt 2020 alles bisherige nochmals in den Schatten. game-Geschäftsführer erklärte dazu: "Das außerordentlich starke Wachstum im Games-Bereich zeigt, wie wichtig Games im Corona-Jahr 2020 waren. Sie haben Millionen Menschen zusammengebracht, Spielerinnen und Spieler trotz fehlender Reisemöglichkeiten fremde Welten entdecken lassen, beim Homeschooling unterstützt oder einfach nur für gute Unterhaltung trotz der Pandemie gesorgt“

Bei den Gewinnsteigerungen kam vor allem den verglichen recht jungen Spiele-Abo-Services eine besondere Bedeutung zu. So wuchs alleine das Geschäft mit den Online-Diensten wie EA Play Pro, Nintendo Switch Online, PlayStation Plus, Xbox Game Pass oder Ubisoft+ um 50 % auf nunmehr 692 Millionen Euro. Aus den Abonnements einzelner Titel, wie etwa "World of Warcraft" oder "Final Fantasy XIV" konnten im Vergleich zum Vorjahr rund 163 Millionen Euro umgesetzt und damit etwa 44 % mehr Umsätze als im Vorjahr generiert werden.