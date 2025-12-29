Werbung
Maxon hat eine neue Version des Cinebench veröffentlicht, der sowohl die Single- und Multi-Threaded-Leistung der Prozessoren als auch die Rendering-Leistung von Grafikkarten bewerten lässt. Für die CPU-Benchmarks im Cinebench 2026 neu ist die Unterscheidung in einen Single-Core- und einen Single-Thread-Test, denn je nach CPU-Architektur kann ein CPU-Kern durchaus mehr als einen Thread verarbeiten.
Grundsätzlich unterstützt der Cinebench 2026 sowohl x86 wie auch ARM-Prozessoren. Neu ist die Unterstützung der GPUs der GeForce-RTX-50-, Radeon-RX-9000-Serie sowie der Datacenter-GPUs auf Basis von Hopper und Blackwell. Zudem wird die Metal-RT-Hardware der M-Serie von Apple ab dem M3 unterstützt.
Basis des Cinebench bildet die Cinema 4D 2026 Engine und der Redshift-Code mit aktualisiertem Compiler (Clang V19) als Mindestvoraussetzung.
Der Cinebench 2026 kann in den verschiedenen Versionen direkt bei Maxon heruntergeladen werden. Die Benchmark-Ergebnisse sind nicht mehr mit dem Cinebench 2024 oder vorherigen Versionen vergleichbar.