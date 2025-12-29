News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#Maxon #Cinebench-2026 #Benchmark

Rendering-Benchmark

Maxon veröffentlicht den Cinebench 2026

Portrait des Authors


Maxon veröffentlicht den Cinebench 2026
8

Werbung

Maxon hat eine neue Version des Cinebench veröffentlicht, der sowohl die Single- und Multi-Threaded-Leistung der Prozessoren als auch die Rendering-Leistung von Grafikkarten bewerten lässt. Für die CPU-Benchmarks im Cinebench 2026 neu ist die Unterscheidung in einen Single-Core- und einen Single-Thread-Test, denn je nach CPU-Architektur kann ein CPU-Kern durchaus mehr als einen Thread verarbeiten.

Grundsätzlich unterstützt der Cinebench 2026 sowohl x86 wie auch ARM-Prozessoren. Neu ist die Unterstützung der GPUs der GeForce-RTX-50-, Radeon-RX-9000-Serie sowie der Datacenter-GPUs auf Basis von Hopper und Blackwell. Zudem wird die Metal-RT-Hardware der M-Serie von Apple ab dem M3 unterstützt.

Basis des Cinebench bildet die Cinema 4D 2026 Engine und der Redshift-Code mit aktualisiertem Compiler (Clang V19) als Mindestvoraussetzung.

Maxon Cinebench 2026

Der Cinebench 2026 kann in den verschiedenen Versionen direkt bei Maxon heruntergeladen werden. Die Benchmark-Ergebnisse sind nicht mehr mit dem Cinebench 2024 oder vorherigen Versionen vergleichbar.

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #Maxon
    #Cinebench-2026
    #Benchmark
    KOMMENTARE (8)
    Back to top