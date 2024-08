Werbung

In der kommenden Woche wird Black Myth: Wukong erscheinen. Die Entwickler Game Science haben nun im Vorfeld einige dedizierte Benchmarks per Steam veröffentlicht, so dass jeder schon einmal die Leistung des Spiels beleuchten und vielleicht im Vorfeld die richtigen Grafik-Einstellungen finden kann.

Der Benchmark besteht allerdings nur aus einer Kamerafahrt durch den Wald, was durchaus der Darstellung im Spiel entspricht, es fehlen jedoch die Gameplay-Sequenzen wie die Kämpfe, die ein wesentlicher Bestandteil sind.

Das Grafik-Menü für die Einstellungen soll dem entsprechen, was das finale Spiel zu bieten hat. Demnach können hier bereits die korrekten Einstellungen gefunden werden. Neben verschiedenen Presets bietet der Benchmark die Unterstützung der Upscaling-Techniken DLSS, FSR und XeSS. Frame Generation wird ebenfalls unterstützt – sowohl durch NVIDIA (DLSS 3 mit Frame Generation) als auch durch AMD (FSR 3 mit Fluid Motion Frames).

Black Myth: Wukong erscheint am 20. August für PC und die PlayStation 5. Der Vertrieb ist neben Steam auch über den Epic Games Store geplant.

Der Download des Benchmarks wiegt 6,7 GB und ist direkt bei Steam möglich. Einen Eindruck der Benchmark-Sequenz bekommt man im Video:

Wir haben mit einem Core i9-14900KS und einer GeForce RTX 4080 Super im Kino-Preset mit DLSS auf 75 % und Frame Generation 76 FPS erreicht. Gerne könnt ihr eure Ergebnisse in den Kommentaren posten.