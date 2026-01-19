Werbung

OpenAI hat ein neues Abonnement unter dem Namen "ChatGPT Go" weltweit eingeführt und positioniert es als günstige Zwischenstufe zwischen der kostenlosen Nutzung und den etablierten Premium-Tarifen. Nachdem das Modell im August 2025 zunächst in Indien gestartet war, wurde es schrittweise auf mehr als 170 weitere Länder ausgeweitet. Ab sofort ist ChatGPT Go überall dort verfügbar, wo ChatGPT angeboten wird. In den USA liegt der Preis bei 8 Dollar pro Monat, in anderen Märkten kann er lokal angepasst sein.

Mit der Einführung von ChatGPT Go bietet OpenAI nun drei kostenpflichtige Abostufen für Privatnutzer an. Neben Go für 8 Dollar stehen weiterhin ChatGPT Plus für 20 Dollar und ChatGPT Pro für 200 Dollar monatlich zur Verfügung. Ziel von Go ist es, Nutzern einen erweiterten Funktionsumfang zu bieten, ohne den Preis des Plus-Abos zu erreichen.

Technisch basiert ChatGPT Go auf dem Modell GPT-5.2 Instant. Die Variante ist primär auf geringe Latenz und hohe Antwortgeschwindigkeit ausgelegt und nicht auf zusätzliche Modellfähigkeiten. Leistungskennzahlen oder Benchmarks hat OpenAI bislang nicht veröffentlicht. Im Vergleich zur kostenlosen Version erlaubt Go jedoch ein deutlich höheres Nutzungskontingent, darunter bis zu zehnmal mehr Nachrichten, Datei-Uploads und Bildgenerierungen. Die konkreten Grenzwerte nennt OpenAI nicht, sie können abhängig von der Serverauslastung variieren.

Zusätzlich bietet ChatGPT Go ein erweitertes Kontext- und Erinnerungssystem. Dadurch kann sich das System über längere Zeiträume hinweg mehr Informationen aus vorherigen Gesprächen merken und diese in späteren Antworten berücksichtigen. Dies soll insbesondere bei wiederkehrenden Aufgaben wie Schreiben, Lernen, Recherche oder alltäglicher Problemlösung Vorteile bringen.

Im Zusammenhang mit der weltweiten Einführung kündigte OpenAI an, in den USA künftig auch Werbung im ChatGPT-Go-Tarif testen zu wollen. Diese soll dazu beitragen, das Angebot langfristig auf einem günstigen Niveau halten zu können. Die kostenpflichtigen Tarife Plus, Pro sowie Business- und Enterprise-Versionen bleiben davon unberührt und weiterhin werbefrei.

ChatGPT Go richtet sich damit vor allem an Nutzer, denen die kostenlose Version zu stark eingeschränkt ist, die jedoch keinen Bedarf am vollen Funktionsumfang von Plus oder Pro haben. Mit einem Preis von rund 40 % des Plus-Abos positioniert sich Go als preisgünstiger Einstieg in die erweiterte Nutzung von GPT-5.2. Die Einführung erfolgt schrittweise, sodass das Angebot bei einzelnen Nutzern erst in den kommenden Tagen sichtbar sein kann.