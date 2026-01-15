Werbung

Moderne Desktop-Browser integrieren zunehmend Funktionen, die weit über das reine Surfen hinausgehen. Dazu zählen KI-gestützte Assistenten, Telemetrie zur Datenerfassung, gesponserte Inhalte und enge Produktverknüpfungen. Mit Just the Browser steht nun ein Open-Source-Projekt zur Verfügung, das genau diese Erweiterungen gezielt entfernt und den Funktionsumfang auf den Kern eines Webbrowsers reduzieren kann.

Das Projekt basiert auf Konfigurationsdateien und Skripten, die auf unternehmensinternen Gruppenrichtlinien der jeweiligen Browser aufsetzen. Diese Einstellungen sind ursprünglich für verwaltete Umgebungen vorgesehen und erlauben es, Funktionen systemweit zu deaktivieren, ohne tief in den Quellcode einzugreifen. Unterstützt werden Google Chrome, Microsoft Edge und Firefox, wobei unter Linux aktuell ausschließlich Firefox vorgesehen ist.

Just the Browser wird vollständig unter der MIT-Lizenz entwickelt und auf GitHub veröffentlicht. Neben einer ausführlichen Dokumentation stellt das Projekt auch ein Setup-Skript bereit, das die Konfigurationsdateien automatisiert installiert. Unter Linux und macOS erfolgt die Einrichtung über ein Shell-Skript, während unter Windows eine PowerShell mit Administratorrechten benötigt wird. Alternativ können alle Konfigurationsdateien manuell installiert werden, was insbesondere für Nutzer interessant ist, die den Code vorab prüfen oder gezielt anpassen möchten. Eine grafische Benutzeroberfläche gibt es nicht.

Technisch entfernt das Projekt keine Funktionen pauschal, sondern selektiv. In Firefox werden beispielsweise generative KI-Komponenten wie integrierte Chatbots in der Seitenleiste, Shops, gesponserte Beiträge sowie die Einbindung externer KI-Suchdienste deaktiviert. Gleichzeitig bleiben nützliche Funktionen wie die lokal arbeitende Übersetzungsfunktion erhalten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Reduzierung von Telemetrie. Lokale Datensammlungen, das automatische Hochladen von Nutzungsstatistiken sowie die Teilnahme an Studien und Experimenten werden unterbunden. Auch wiederkehrende Systemabfragen, etwa zur Festlegung des Standardbrowsers, lassen sich damit deaktivieren.

Da sich interne Einstellungen von Browsern im Laufe der Entwicklung ändern können, empfiehlt es sich, die Skripte regelmäßig zu aktualisieren. Die Projektseite enthält zudem Anleitungen, um die vorgenommenen Anpassungen rückgängig zu machen oder gezielt zu bearbeiten.