PayPal hat eine neue Funktion vorgestellt, die das Senden und Empfangen von Geld einfacher gestalten soll. Mit PayPal Links können Nutzer personalisierte Einmal-Links erstellen, die direkt an bestimmte Personen und Transaktionen gebunden sind. Im Gegensatz zu PayPal.Me handelt es sich dabei nicht um dauerhafte Links, sondern um einmalige Verknüpfungen, die nach ihrer Nutzung erlöschen oder automatisch nach zehn Tagen ablaufen.

Die Links lassen sich über die PayPal-App erstellen, indem eine Zahlung angefordert oder angeboten wird. Anschließend können sie in Nachrichten, E-Mails oder Chats verschickt werden. Empfänger müssen den Link lediglich anklicken und die Transaktion in der App bestätigen, woraufhin der Geldtransfer sofort ausgeführt wird. Zur besseren Übersicht können Absender Erinnerungen verschicken, wenn ein Link vor Ablauf noch nicht genutzt wurde.

Zunächst wird der Dienst in den USA eingeführt. Ab Ende September 2025 soll die Funktion dann auch in weiteren Märkten wie Großbritannien und Italien verfügbar sein. Eine Ausweitung auf andere europäische Länder gilt als wahrscheinlich.

PayPal sieht in der neuen Funktion einen weiteren Schritt, um Zahlungen enger mit der alltäglichen Kommunikation zu verknüpfen. Mit PayPal Links soll der Einstieg für neue Nutzer erleichtert werden, während bestehende Anwender flexiblere Möglichkeiten für den direkten Austausch von Geldbeträgen erhalten.