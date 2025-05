Werbung

PayPal hat für den Sommer 2025 bedeutende Neuerungen für den deutschen Markt angekündigt. Erstmals wird es möglich sein, mit der PayPal-App direkt an der Ladenkasse zu bezahlen. Damit startet das Unternehmen seine erste kontaktlose mobile Wallet weltweit ausgerechnet in Deutschland. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen damit künftig überall dort kontaktlos zahlen, wo auch Mastercard-Zahlungen akzeptiert werden. Die Funktion ist über die neueste Version der PayPal-App für iOS und Android verfügbar. Zusätzlich bietet die App eine neue Übersicht, in der sowohl Online- als auch Offline-Einkäufe zentral erfasst und dargestellt werden.

Ein weiteres neues Feature ist die sogenannte "Ratenzahlung To Go". Diese Funktion erlaubt es, stationäre Einkäufe direkt im Geschäft in flexiblen Raten zu bezahlen. Die Antragstellung für die Ratenzahlung erfolgt dabei unkompliziert direkt in der App. Kundinnen und Kunden können zwischen Laufzeiten von drei, sechs, zwölf oder 24 Monaten wählen. Größere Anschaffungen im Einzelhandel sollen sich damit künftig individueller und einfacher finanzieren lassen.

Auch beim Thema Kundenbindung setzt PayPal auf neue Innovation. Nutzerinnen und Nutzer können in der App zukünftig spezielle Angebote aktivieren, die bei einer Zahlung mit der PayPal-App direkt Cashback bei einer Vielzahl bekannter Marken ermöglichen sollen. Genauere Details dazu sollen in den kommenden Wochen folgen. Dieses Bonusprogramm ergänzt die neuen Bezahlfunktionen und will die App nicht nur zu einem Werkzeug für bequemes Zahlen machen, sondern auch für mögliche Ersparnisse im Alltag sorgen.

Jörg Kablitz, Managing Director von PayPal in Deutschland, Österreich und der Schweiz, betont die wachsende Bedeutung digitaler Zahlungsformen. Zwar spiele Bargeld weiterhin eine Rolle, jedoch sei der Wunsch nach digitalen Alternativen sowohl bei Konsumenten als auch im Handel deutlich spürbar. Die neuen Funktionen sollen den Alltag vereinfachen, Sicherheit bieten und die Flexibilität beim Bezahlen erhöhen. Die flächendeckende Einführung der neuen Funktionen ist für die kommenden Wochen geplant.