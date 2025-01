Werbung

TeamSpeak war einst für Spieler eine feste Größe im Bereich der Sprachkommunikation. Nach Jahren des Rückzugs will das Unternehmen jetzt mit TeamSpeak 6 (TS6) aus dem Schatten von Discord heraustreten und mit einem überarbeiteten Design, neuen Funktionen und einem attraktiven Preismodell überzeugen.

TeamSpeak 6 kommt insofern mit einer modernisierten Benutzeroberfläche daher, die sich stark an den beliebten Look von Discord anlehnt. Eine Serverliste auf der linken Seite soll die Navigation erleichtern, während die kanalbasierte Organisation nach Themen oder Spielen eine klare Struktur ermöglichen will.

Eine der größten Neuerungen sind Bildschirmübertragungen in einer Qualität von bis zu 1440p bei 60 FPS, die kostenlos für alle Nutzer eines Servers sind. Diese Funktion könnte Discords Nitro-Modell Konkurrenz machen. Darüber hinaus wurde der Prozess der Serververwaltung vereinfacht: Server können nun direkt in der Anwendung gemietet und verwaltet werden. Ab 3,99 Dollar für fünf Nutzer steht diese Option zur Verfügung, während das Self-Hosting auf Geräten wie einem Raspberry Pi oder NAS weiterhin auch möglich bleibt.

Das Preismodell von TeamSpeak unterscheidet sich deutlich von Discord. Während Discord ein kostenpflichtiges Nitro-Abonnement für Premium-Funktionen erfordert, ist bei TeamSpeak lediglich der Serverbetreiber für die Gebühren verantwortlich. Dies könnte besonders kleinere Gruppen ansprechen, die auf hochauflösende Features nicht verzichten möchten.

Trotz dieser Verbesserungen steht TeamSpeak vor großen Herausforderungen. Discord hat sich in den letzten Jahren durch seine umfassenden Community-Funktionen und die kostenlose Grundversion fest etabliert. Kritisiert wird zudem die Benutzerfreundlichkeit von TeamSpeak 6, insbesondere beim Hochladen von Bildern und der kanalübergreifenden Kommunikation.

Für viele Gamer weckt die Rückkehr von TeamSpeak jedoch nostalgische Erinnerungen. Besonders kompetitive Spieler schätzen nach wie vor die gute Audioqualität und geringe Latenz der Plattform. Die Möglichkeit, eigene Server zu hosten, spricht zudem datenschutzbewusste Nutzer an.

Ob TeamSpeak mit seinem neuen Ansatz und den neuen Funktionen langfristig erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. TS6 setzt auf bewährte Stärken wie Performance und Individualität, muss jedoch gleichzeitig mit einem innovativen Ansatz die moderne Konkurrenz herausfordern. Der Erfolg von TeamSpeak 6 hängt davon ab, ob es den Spagat zwischen Nostalgie und moderner Benutzererfahrung meistern kann.