Wie NVIDIA nun verlautet hat, wird die KI-Videoverbesserung RTX Video nun auch im Firefox-Webbrowser verfügbar sein. Bisher ist die Nutzung nur im Edge von Microsoft oder dem Chrome von Google möglich.

Mittels RTX Video Super Resolution ist es möglich Videoinhalte, die per YouTube, Prime Video, Disney+ oder anderen Plattformen gestreamt oder auch mittels VLC wiedergegeben werden, in ihrer Auflösung zu optimieren. Liegen diese beispielsweise nur in 720p oder 1080p vor, ist mittels RTX Video eine Hochskalierung auf UHD möglich. Aber auch Kompressionsartefakte der Codecs werden weitestgehend entfernt, so dass die Bildqualität auch in dieser Hinsicht verbessert wird.

RTX Video HDR macht aus SDR-Inhalten solche, die aussehen, als enthielten sie HDR10-Informationen. Beide Techniken verwenden dazu ein KI-Modell, welches auf eine höhere Auflösung und eine höhere Dynamik trainiert wurde.

Aktiviert werden können RTX Video Super Resolution und RTX Video HDR über das Control Panel von NVIDIA (siehe Screenshot). Neben dem entsprechenden Browser benötigt man eine Grafikkarte der GeForce-RTX-20, GeForce-RTX-30- oder GeForce-RTX-40-Serie. Wie sich die Anwendung von RTX Video Super Resolution auf den Stromverbrauch auswirkt, haben wir uns vor einigen Monaten angeschaut.