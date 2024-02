Werbung

NVIDIA hat die NVIDIA App in einer offenen Beta veröffentlicht. Mit der NVIDIA App sollen einige Funktionen, die aktuell über verschiedene Programme verteilt sind, zusammenführen. Letztendlich sollen das Control Panel des Treibers, GeForce Experience und einige RTX-Software-Werkzeuge abgelöst werden.

Die Beta ist aber nur ein erster Schritt, in dem das Control Panel noch nicht ersetzt wird. Wer bisher die GeForce Experience genutzt hat, kann diese durch die NVIDIA App ersetzen. Einige Funktionen der GeForce Experience tauchen in der NVIDIA App jedoch nicht mehr auf. Dazu gehören einige Streaming-Optionen oder die Möglichkeit, Screenshots auf Facebook zu teilen. Laut NVIDIA wurden einige dieser Funktionen zu selten genutzt, um in die NVIDIA App überführt zu werden – man nutzt hier also die Chance den Funktionsumfang zu verschlanken.

Wer die GeForce Experience kennt, der wird sich in der NVIDIA App sicherlich leicht zurechtfinden. Von hier aus können Treiber-Updates gemacht werden und an dieser Stelle finden sich auch die Release-Notes. Zudem können für die gefundenen Spiele die entsprechenden Einstellungen gemacht werden, was viele sicherlich schon von GeForce Experience kennen.

Eine echte Überarbeitung hat das Performance Overlay erhalten. Per Alt+R kann das Overlay wie gewohnt aktiviert werden und zeigt dann Daten wie die FPS, Auslastung von GPU und CPU, Latenz, Taktraten, Temperaturen und vieles mehr an.

Wer gerne Screenshots erstellt und diese dann mit verschiedenen Filtern belegt, der findet nun mit den AI Freestyle Filters neue Funktionen.

Bei den wichtigsten neuen Funktionen sehen wir die Möglichkeit des Recording mit AV1-Encoding in 4K mit 120 FPS, zusätzliche DLSS-Optionen und Overclocking-Tools. Die beiden letztgenannten Funktionen sind in der ersten Beta der NVIDIA App aber noch nicht enthalten.

Der Downloader der NVIDIA App ist direkt bei NVIDIA möglich. Der minimal benötigte Treiber ist Version 551.52. Positiv hervorzuheben ist, dass die NVIDIA App aktuell noch kein Benutzerkonto benötigt. Ob dies in den weiteren Versionen dennoch der Fall sein wird, ist nicht bekannt. Unbekannt ist auch, ob und in welcher Form Daten an NVIDIA abfließen und wann die neue App die anderen Software-Teile entgültig ablösen wird. Bevor dies soweit sein wird, muss NVIDIA allerdings noch zahlreiche Funktionen in die neue App implementieren.