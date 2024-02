Werbung

AVM hat eine neue Version der FRITZ!App Smart Home veröffentlicht, die es den Nutzern nun ermöglicht, ihre Smart-Home-Geräte mithilfe von Geofencing automatisch steuern zu können. Die FRITZ!Box kann so durch Erkennen der Position des Smartphones – mithilfe von GPS – automatisch vordefinierte Smart-Home-Aktionen ausführen. Dies geschieht, sobald die Nutzer sich innerhalb eines definierten Bereichs befinden, diesen betreten oder etwa verlassen. Die virtuellen Zonen können seitens des Anwenders mittels der App frei festgelegt werden.

Beliebte Anwendungsbeispiele für das Geofencing-Feature sind das rechtzeitige Hoch- oder Herunterregeln von Heizkörpern mittels smarter Heizkörperregler. So kann die Wohnung schon beim Verlassen der Arbeit auf Wohlfühltemperatur vorgeheizt werden und hat beim Ankommen die gewünschte Temperatur. Beim Verlassen der Wohnung lassen sich wiederum alle Lichter und andere Stromverbraucher automatisch ausschalten, um so Strom zu sparen. Die Funktion will so eine nahtlose Integration von Smart-Home-Geräten ermöglichen und eine benutzerfreundliche Automatisierungslösung schaffen, die außerdem dazu beitragen kann, den Energieverbrauch merklich zu reduzieren.

Mit der Geofencing-Funktion ist es zudem möglich, sich bestimmte Mitteilungen schicken zu lassen. Beispielsweise können sich Anwender der FRITZ!App Smart Home beim Betreten oder Verlassen von definierten Zonen Push-Benachrichtigungen zukommen lassen und so ein Feedback in Form von Mitteilungen über die ausgeführten Aktionen bekommen.

Die Voraussetzungen für die Nutzung des Geofencing-Features sind eine aktivierte Standortermittlung, eine aktive Internetverbindung sowie ein fähiges Endgerät mit den Betriebssystemen iOS 17 oder Android 9. Für die FRITZ!App Smart Home wird seinerseits eine FRITZ!Box mit FRITZ!OS ab Version 7.10 benötigt.

Weitere Information können direkt bei AVM in Erfahrung gebracht werden.