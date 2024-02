Werbung

Microsoft arbeitet fleißig daran, die Einhaltung des Digital Markets Act, kurz DMA, sicherzustellen. Dazu hat das Unternehmen bereits Updates für Windows 10 und 11 im November 2023 im Release Preview Channel (Build 22631.2787) veröffentlicht, welche eine Vorschau auf viele der Änderungen enthalten. Diese Änderungen sollen nun in den nächsten Wochen nach und nach auf Geräte in der Release Preview ausgerollt werden. In Windows 10, Version 22H2 und Windows 11, Version 23H2 kommen diese dann bis zum 6. März 2024 zum Tragen.

Einer der wichtigsten Aspekte wird dabei die Deinstallierbarkeit bestimmter Apps innerhalb des Windows Betriebssystems sein. So sollen die Nutzer innerhalb der EU mehr Kontrolle über die Software an sich bekommen und sich von bisher zwangsweise vorinstallierten und nicht entfernbaren Programmen trennen können. Dazu gehören etwa der hauseigene Browser Edge, Cortana sowie die Photos- und Kamera-App. Ab dem 6. März sollen sich diese Softwareelemente dann über die Systemeinstellungen über ein Kontextmenü restlos aus dem Betriebssystem entfernen lassen.

Da diese Änderungen nur Nutzer innerhalb der EU tangieren, bekommen andere Märkte diese Optionen nicht zur Verfügung gestellt. Allerdings kann diese Limitierung umgangen werden, indem das Betriebssystem neu installiert und bei der Inbetriebnahme ein EU-Land als Region ausgewählt wird. Selbstverständlich lassen sich die Apps nach dem Entfernen aber auch wieder installieren, da Microsoft diese über den eigenen Store anbietet.

Innerhalb der EU wird Windows die Benutzer zudem fragen, ob sie ihr Microsoft-Konto mit Windows synchronisieren möchten, so dass Windows-Daten auf ihren anderen Windows-Geräten und in Microsoft-Produkten, bei denen sich die Benutzer anmelden, verfügbar sind. Die im Microsoft-Konto eines Nutzers gespeicherten Informationen können so auch in Windows verfügbar sein. Dies ermöglicht es den Benutzern unter anderem, Einstellungen, Anwendungen und Kennwörter von einem anderen PC wiederherzustellen. Außerdem können angeheftete Apps und Einstellungen geräteübergreifend synchronisiert und Dateien und Apps gefunden werden.