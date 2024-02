Werbung

Reinigungstools wie der CCleaner sind unter Windows gleichsam beleibt wie verhasst. Vor allem Microsoft selbst stört sich gerne an derartiger Software und hat den CCleaner im Juli 2020 gar als potenziell unerwünschte Anwendung (PUA) eingestuft. Um den Nutzern dennoch eine Möglichkeit zum Entschlacken ihres Systems zu geben, bietet das Unternehmen nun den hauseigenen Microsoft PC Manager an.

Ziel von Microsoft ist es anscheinend, derartige Software ganz aus Windows zu verbannen. Der als Ersatz fungierende Microsoft PC Manager hat dazu gerade erst die Beta-Phase hinter sich gelassen. Die Software wurde von der chinesischen Abteilung von Microsoft entwickelt und regional getestet. Insofern war der Microsoft PC Manager bisher auch nur in der Sprache Mandarin verfügbar.

Mit dem Abschluss der Betaphase wird die Software nun sukzessiv auch im Rest der Welt verfügbar gemacht. Dabei wird sie über den eigenen Microsoft Store für Windows 10 und Windows 11 vertrieben. In Deutschland steht das Reinigungstool indes noch nicht zur Verfügung. Dabei dürfte es sich aber nur noch um eine Frage der Zeit handeln.

Das kleine Reinigungstool bietet allerdings keine Revolution an Möglichkeiten an. Vielmehr bedient es sich an Werkzeugen, die bereits in den Windows Betriebssystemen anzutreffen sind und bringt diese lediglich unter einer neuen und leicht verständlichen Benutzeroberfläche zusammen. Dabei kann auch bei dem Microsoft PC Manager in Zweifel gezogen werden, ob die Reinigungsfunktionen überhaupt einen erkennbaren Effekt auf Geschwindigkeit oder Performance haben.

Obwohl bei Laien beliebt, sind derartige Tools bei eingefleischten PC-Nutzern häufig verschrien. Insofern erfüllt die Software vielleicht wirklich nur den Zweck, Reinigungstools anderer Drittanbieter systematisch von Windows zu verdrängen, zumal diese sich auch als Sicherheitsrisiko entpuppen können. So wurde vor einigen Jahren mal der Update-Server des CCleaners von Angreifern übernommen, um mit ihm Schadsoftware großflächig zu verteilen.