Zwei Monaten nachdem OpenAI seine iPhone-App für ChatGPT herausgebracht, steht nun offenbar der Start der Android-Version kurz bevor. Noch in dieser Woche kann OpenAI seine ChatGPT-App auch für Android-Geräte verfügbar machen, wenngleich der KI-Entwickler den genauen Zeitraum bisher nicht spezifiziert hat. Allerdings wurde in Googles Play Store bereits ein entsprechender Eintrag für die Android-Version der ChatGPT-App angelegt.

Neben dem Eintrag haben die Entwickler auch entsprechende Screenshots der App hinzugefügt. Anhand dieser lässt sich ausmachen, dass ChatGPT auf Android wohl identisch wie die App auf iOS aufgebaut ist, mit allen Funktionen, die auch in der Webversion des Chatbots zur Verfügung stehen. Die Gründe dafür dürften einfach sein. Eine einheitliche Benutzeroberfläche, die die Nutzer potentiell schon kennen wird viel eher angenommen und genutzt. Ein anderes Design könnte leicht zu Verwechselungen oder Verwirrungen führen.

Die offizielle iOS-App für ChatGPT wurde von Seiten der Kritiker bereits sehr gelobt. Es soll sogar einen regelrechten Run auf die App gegeben haben, weil viele Smartphone-Nutzer so erstmals in den Genuss kamen, den KI-Chatbot aktiv zu benutzen. Denn zuvor stand nur der browserbasierte Zugriff auf diesen zur Verfügung, was im Verhältnis zu einer App schon eine leichte Zugangshürde darstellen kann. Mit dem erscheinen der Android-Version sind dann auch Smartphone-Nutzer abseits des Apple-Universums nicht mehr auf den Zugriff mittels Browser angewiesen. Es könnte daher seinerseits erneut zu einem erheblichen Anstieg an Nutzerzahlen führen.

Allerdings stellt die App nach wie vor keine On-Device-KI dar, was bedeutet, dass für die Nutzung weiterhin aktive Internetverbindung benötigt wird. Allerdings soll sich dies bald ändern. Offenbar arbeiten Qualcomm und Meta zusammen, um im nächsten Geräte auf den Markt zu bringen, die eine geräteinterne KI ermöglichen können.