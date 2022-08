Kraftstoffsparend navigieren: Google Maps führt die effizienten Routen in Deutschland ein

Mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Preise für Benzin und Diesel nahezu explodiert, was jeder Autofahrer in Deutschland kräftig zu spüren bekommen hat und auch weiterhin spürt. Etwas abgemildert hat dies der Tankrabatt, nichtsdestotrotz sind die Preise weit von der Definition von günstig entfernt. Google hat die Maps-App nun um eine nützliche Funktion erweitert: Kraftstoffsparende Routen sollen den Tank und das Portemonnaie schonen.

Die Suchanfragen bei Google zum Thema "Benzin bzw. Sprit sparen" sollen im Vergleich zum Vorjahr um satte 338 % angestiegen sein, sodass Google sich dazu entschlossen hat, die eigene Maps-Applikation hierzulande mit einer entsprechenden Effizienz-Routen-Funktion auszustatten. Abseits der Länge der zu navigierenden Strecke sollen auch Informationen wie die Straßenneigung sowie auch Verkehrsstaus mit einberechnet werden, um somit bestmöglich Kraftstoff einzusparen.

In Googles Maps-Anwendung lässt sich ganz komfortabel einstellen, ob es schlicht die schnellste oder die effizienteste Route sein soll. Im Idealfall kann es auch sein, dass gleich beide Punkte erfüllt werden. Mit angegeben werden kann jederzeit der Typ des Motors. Neben den reinen Benzin- und Dieselmotoren lässt sich auch die hybride- und elektrische Antriebskraft selektieren. Je genauer die Angaben sind, desto präzisere Angaben kann Google Maps machen.

In den USA und in Kanada sind die Effizienz-Routen bereits länger bekannt und die daraus erzielten Ergebnisse sind durchaus beeindruckend. Google selbst spricht davon, dass derart viele CO2-Emissionen eingespart werden konnten, das 100.000 Autos entspricht, die "aus dem Verkehr gezogen" wurden. Somit ist dieses Feature nicht nur rein zum Einsparen des Kraftstoffes interessant, sondern schont gleichzeitig auch die Natur ein gutes Stück. Demnach also eine Win-Win-Situation.

Die Einführung der Effizienz-Routen erfolgt in Deutschland zwar sofort, heißt es seitens Google. Bis diese Funktion von den Android- und iOS-Nutzern genutzt werden kann, könnte es allerdings noch ein paar Wochen dauern.