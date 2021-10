Office 2021: Preise der neuen Versionen

Mit der Veröffentlichung von Windows 11 erscheint auch die 2021-Version von Microsoft Office. Neben den optischen Anpassungen der Suite gibt es Kollaborations-Features, die ein gemeinsames Arbeiten über den Cloud-Dienst OneDrive ermöglichen. Hier sind 5 GB Speicher inklusive. Aktualisierungen werden automatisch gespeichert und Mitarbeiter werden über Änderungen benachrichtigt, was zuvor nur in der Abo-Variante von Office möglich war. Außerdem gehört Teams zum Office 2021. Zusätzlich können nun Powerpoint-Präsentationen aufgezeichnet werden.

Office 2021 wird von Microsoft in zwei Versionen angeboten. Zum einen als Home & Student und zum anderen als Home & Business. Preislich liegt die Studenten-Version bei 149 Euro. Sie beinhaltet Word, Excel, Powerpoint, One Note und Teams. Business enthält zusätzlich noch Outlook und schlägt mit 299 Euro zu Buche. Microsofts Office 2021 ist für macOS und Windows erhältlich. Außerdem sind ein Microsoft-Konto sowie eine Internetverbindung Voraussetzung für die Nutzung.

Microsofts 365-Abo kostet derzeit pro Person rund 7 Euro im Monat. Für das ganze Jahr liegen die Kosten hier bei 69 Euro. 365 Familiy für Haushalte mit sechs Personen kostet 10 Euro im Monat oder 99 Euro im Jahr.

Wer aktuell noch mit Windows 2013 unterwegs ist, sollte bedenken, dass besagte Version bei Windows 11 nicht mehr unterstützt wird. Da bis zum offiziellen Supportende von Windows 10 am 14. Oktober 2025 noch einige Jahre ins Land ziehen, können Nutzer ein entsprechendes Upgrade auf die lange Bank schieben und so auch Office 2013 weiterhin nutzen. Wer jedoch in Zukunft einen neuen Rechner mit Windows 11 erwerben möchte, sollte beachten, dass hier gegebenenfalls auch eine passende Office-Version mitgekauft werden muss. Die alte Lizenz von Office 2013 lässt sich dann nicht mehr installieren. Alternativ kann natürlich auch zu Office 2016 gegriffen werden.