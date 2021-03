Dropbox bietet in Zukunft eigenen Passwortmanager kostenlos an

Bereits im Sommer des letzten Jahres stellte Dropbox seinen Passwortmanager als Feature-Update für zahlende Kunden ab einem Dropbox Plus-Abo vor. Nun möchte der Cloud-Service seinen Passwortmanager offenbar auch kostenlos anbieten. So sollen laut dem Nachrichten Portal The Verge ab kommendem April auch Nutzer der kostenlosen 2-GB-Variante Gebrauch von der Funktion machen können. Dies bringt jedoch naturgemäß ein paar Einschränkungen mit sich.

So unterliegt der Passwort-Manager den üblichen Beschränkungen des kostenfreien Basic-Tarif. Nutzer können ihre Passwörter also nur mit bis zu drei Geräten synchronisieren. Dabei gibt es jedoch keine Beschränkung auf die Nutzung einer Plattform. Die Synchronisation von PC, Android-Smartphone und iPad ist also möglich. Eine etwas umständlichere Bedingung, stellt wohl die Begrenzung der maximalen Passwörter auf höchstens 50 dar.

Es ist wohl anzunehmen, dass Dropbox mit dem Angebot auf die kürzlich erfolgte Mitteilung des beliebten Passwortmanagers LastPass reagiert. Dieser schränkt ab dem 16. März die Nutzung der kostenlosen Version seines Dienstes auf nur ein Gerät ein. Damit sind Synchronisationen zwischen PC und Smartphone nicht mehr möglich, was für viele Nutzer unattraktiv erscheinen dürfte. Naturgemäß sollen bisherige Kunden damit zu einem kostenpflichtigen Abonnement bewegt werden. Dropbox möchte die Gelegenheit anscheinend nutzen, um den ein oder anderen LastPass-Nutzer zu einem Plattform-Wechsel zu bewegen.