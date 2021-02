Beliebter Passwort-Manager: LastPass schränkt ab März kostenlose Version ein

Der beliebte Passwort-Manager LastPass hat angekündigt, den Funktionsumfang seiner kostenlosen Version ab März zu kürzen. Die Einschränkung betrifft im Wesentlichen die plattformübergreifende Nutzung von LastPass, welche ab dem 16. März nur noch zahlenden Abonnenten zur Verfügung stehen wird.

Nutzer der Gratis-Version können den Dienst zwar weiterhin verwenden, jedoch nur auf jeweils einer Plattform. Möchte man seine Passwörter beispielsweise auf dem PC abrufen, funktioniert dies nicht mehr gleichzeitig auf dem Smartphone und umgekehrt. Zudem ist eine Änderung der Plattform nur dreimal mit einem kostenfreien Konto möglich. LastPass ist sowohl auf Android und iOS als auch auf Windows verfügbar.

Darüber hinaus müssen sich Nutzer der kostenlosen Version des Dienstes in Zukunft auf einen abgespeckten Support einstellen. So können Gratis-User künftig den Support nicht mehr via E-Mail direkt erreichen, sondern müssen stattdessen auf das offizielle Forum ausweichen. Für Abonnenten ändert sich nichts, sämtliche Funktionen bleiben weiterhin in der Bezahl-Variante enthalten.

Ein Jahres-Abonnementbei LastPass kostet momentan bei jährlicher Zahlung rund 3 Euro im Monat. Zudem bietet das Unternehmen einen Familien-Tarif für einen Euro mehr pro Monat an, in dem die Nutzung von sechs Premium-Lizenzen enthalten ist.