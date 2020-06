Dropbox veröffentlicht Passwortmanager

Der Cloudspeicheranbieter Dropbox hat jetzt bekanntgegeben, in Zukunft neben Speicherlösungen und Kollaborations-Tools auch die Passwörter der Nutzer zu verwalten. Im Play-Store findet sich bereits eine neue App des Unternehmens namens Dropbox Passwords. Hier lassen sich unter anderem Passwörter speichern oder neue mithilfe eines Generators erstellen. Ähnlich wie der Passwortsafe KeePass lässt sich mit der neuen Androidapp auch ein automatisches Ausfüllen der gespeicherten Logindaten realisieren. Eine Synchronisierung zwischen einzelnen Geräten soll ebenfalls möglich sein. Bei der Verschlüsselung wird eine Zero-Knowledge-Encryption verwendet.

Somit scheint Dropbox an einer ganzheitlichen Lösung zu arbeiten und könnte Google vermehrt Konkurrenz machen. Gerade für Unternehmen dürfte dies äußerst interessant sein, nicht nur aufgrund der aktuell anhaltenden Corona-Pandemie. Auch in Zukunft lassen sich mit Kollaborations-Tools, wie z.B. dem von Dropbox eingeführten Paper, viele Arbeitsplätze kostengünstig digitalisieren. Der Bedarf an kollaborativen Dokumentenbearbeitungdiensten dürfte in Zukunft weiterhin zunehmen.

Immer mehr Unternehmen setzen auf eine standortunabhängige Beschäftigung ihrer Mitarbeiter. Somit lassen sich auch Probleme wie die aktuelle Wohnungsnot in San Francisco einfach umgehen. Wenn Mitarbeiter nur noch für wenige Tage pro Monat im Büro benötigt werden, können diese auch an einem entfernteren Wohnort untergebracht werden. Dies würde sich auch auf die Gehaltskosten für Unternehmen auswirken. Großkonzerne wie Google oder Apple unterstützen ihre Mitarbeiter bei Mietzahlungen und schütten monatlich einen Bonus aus, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Auch ein Umzug eines neuen Mitarbeiters wäre somit in Zukunft nicht mehr nötig. Wodurch sich vakante Stellen schneller besetzen lassen würden.