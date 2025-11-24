Werbung

Thermal Grizzly gibt an, dass man den Prozess der Nickelbeschichtung bei einigen Produkten verbessert habe. Zunächst betrifft dies den AM5 High Performance Heatspreader, aber auch für die Mycro Direct-Die Pro Wasserkühler wurde der Prozess inzwischen umgestellt. Die Verbesserungen sollen sich in einem niedrigeren Wärmewiderstand in der Nickelschicht äußern. Diese Optimierung kann in der Realität zu bis zu 5 °C niedrigeren Temperaturen führen.

Die Verbesserungen sind laut Thermal Grizzly das Ergebnis einer fortlaufenden Entwicklung und Erprobung der eigenen Produkte. Der Vernickelungsprozess wurde in einer engen Zusammenarbeit mit einem der Industriepartner optimiert. Es wurden umfangreiche Tests mit verschiedenen Beschichtungsmethoden und Schichtdicken durchgeführt.

Das Ergebnis sind nicht nur bessere Temperaturwerte durch einen verbesserten Wärmeübergang, sondern auch die Optik unterscheidet sich durch den veränderten Vernickelungsprozess. Die Oberfläche ist nun deutlich matter und zeigt die darunterliegenden Spuren der Zerspanung. Die potentiellen Käufer der Heatspreader und Wasserkühler haben das bisherige Oberflächendesign womöglich bevorzugt, laut Thermal Grizzly stellt man die Funktion aber über das Design.

Aktuell kann es vorkommen, dass sowohl die Heatspreader als auch die Mycro Direct-Die Pro Wasserkühler mit den zwei unterschiedlichen Oberflächen im Handel zu finden sind. Thermal Grizzly möchte etwaiger Verwirrung vorbeugen und informiert daher an dieser Stelle über das neue Oberflächendesign. An den Preisen ändert sich nichts.