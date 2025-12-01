Werbung

In Zusammenarbeit mit Lian Li suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einer brandaktuellen All-In-One-Wasserkühlung des Herstellers ausführlich auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Lian Li drei Exemplare der Hydroshift II LCD-S mit drei 120-mm-Lüftern. Dabei handelt es sich um einen All-In-One-Wasserkühler der High-End-Klasse mit intelligenter Display-Steuerung. Herzstück ist ein integriertes, 3,4 Zoll großes IPS-Display auf dem Pumpendeckel, das nativ mit 480 x 480 Bildpunkten auflöst und flexibel konfigurierbar ist. Es soll Helligkeiten von bis zu 500 Nits erreichen und mit 60 Hz arbeiten. Je nach Vorliebe lassen sich verschiedene Informationen darstellen – angefangen bei Temperatur-Werten bis hin zu aufwendigen GIFs oder Bildern. Das Display ist komplett abnehmbar und wird über Pogo-Pins mit Strom versorgt, sodass kein Kabel die Optik stört. Die Umrahmung mit einem diffus leuchtenden ARGB-Ring setzt das Dashboard zusätzlich in Szene – ein echter Eyecatcher für moderne PC-Setups!

Lian Li ermöglicht die Steuerung und Individualisierung entweder kabellos, über eine USB-Verbindung oder sogar ganz ohne Software. Es gibt drei Betriebsmodi: Im sogenannten Offline-Modus zeigt das Display ein voreingestelltes Theme und die Pumpengeschwindigkeit sowie Wassertemperatur an. Im Wireless-Modus funktioniert die Kommunikation kabellos über 2,4 GHz zum optional erhältlichen L-Wireless-Controller, was die volle Kontrolle mit der L-Connect-3-Software möglich macht. Auch hier ist kein USB-Header notwendig. Im USB-Modus gibt es die volle Customization – GIFs, Videos und Bilder uploaden. Dann ist das Display theoretisch sogar als sekundärer Systemmonitor nutzbar.

Die CL-Version kombiniert eine aktualisierte Pumpe mit bis zu 3.200 U/min für eine starke Durchflussleistung und flüsterleisen Betrieb, selbst unter Last. Die kompakte Bauform mit 24 mm dünnem 360-mm-Radiator sorgt für beste Kompatibilität selbst in engen Gehäusen und behält dabei eine hohe Kühlleistung bei. Der Wasserkühlungsblock setzt auf eine optimierte Kupferfläche, die nach Angaben von Lian Li weniger anfällig für Deformationen durch Montagekraft ist und somit die Wärmeabfuhr an die Kühlflüssigkeit verbessert.

Charakteristisch für die Hydroshift-Serie ist das "Tubeless Design". Die Schläuche werden seitlich geführt, Kabel verschwinden vollständig im Gehäuse. In der CL-Version sind drei UNI-FAN-CL-Wireless-Lüfter inklusive, die dank Daisy-Chain-Verbindung für nahezu unsichtbare Kabelführung und einen leisen Betrieb bekannt sind.

Spezifikationen Kühlername Lian Li HydroShift II LCD-S 360 CL

Kaufpreis 239,99 Euro (UVP)

Homepage lian-li.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 400 x 122 x 24 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt, 450/470 mm lang Serienbelüftung 3x Uni Fan CL Wireless 120 mit 250 - 2.150 U/min und Lüfterstopp Pumpe 1.600 - 3.200 U/min Display 3,4 Zoll IPS mit 480 x 480 Pixeln, 60 Hz und 500 cd/m² Sockel AMD: AM5, AM4

Intel: LGA 1851, 1700 Garantiedauer sechs Jahre

Die Lian Li HydroShift II LCD-S 360 CL ist wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich und eignet sich für alle aktuellen AMD- und Intel-Plattformen. Während AMD-Nutzer mit Sockel AM5 und AM4 vollumfänglich abgedeckt werden, werden auf Intel-Seite die Sockel LGA1851 und LGA1700 unterstützt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von sechs Jahren. Drei unserer Leser dürfen die neue AiO nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen. Regulär kostet sie knapp 250 Euro.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 14. Dezember ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Lian Li!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 14. Dezember 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 15. Dezember 2025

Testzeitraum bis 18. Januar 2026

Kleingedrucktes: