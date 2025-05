Werbung

Heute endet eine Ära in der Welt der All-in-One-Wasserkühlungen: Das zentrale Patent der dänischen Firma Asetek, das über Jahre hinweg den Markt prägte, läuft aus. Das unter der Nummer PCT/DK2005/000310 beziehungsweise US8240362 registrierte Schutzrecht beschreibt ein Kühlsystem, bei dem die Pumpe direkt in den CPU-Kühler integriert ist. Dieses Prinzip bildete die Grundlage für die allermeisten AiO-Kühlerdesigns der letzten zwei Jahrzehnte und sorgte zugleich für eine stark eingeschränkte Designvielfalt.

Asetek ging dabei in der Vergangenheit auch konsequent juristisch gegen Hersteller vor, die versuchten, das Design ohne Lizenz zu verwenden. Viele Wettbewerber wurden verklagt oder zu Lizenzabkommen gezwungen, was die technologische Entwicklung in diesem Bereich spürbar bremste. Die kanadische Firma CoolIT gehörte zu den wenigen Anbietern, die sich nach gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Asetek auf eine außergerichtliche Einigung verständigen und ihre Kühlerdesigns weiterhin in großen Stückzahlen vertreiben konnten.

Einige Hersteller fanden allerdings auch kreative Wege, um die Einschränkungen des Patents zu umgehen. Dazu genügte es beispielsweise, die Wasserpumpe und die Kühlplatte räumlich getrennt in zwei Kammern desselben Kühlers unterzubringen. Hierzu zählen etwa Produkte wie der EK-AIO von EK Water Blocks oder die Eisbär-Serie von Alphacool.

Das betreffende Patent wurde am 6. Mai 2005 von Asetek-Gründer André Sloth Eriksen eingereicht. Da Patente in der Regel eine Laufzeit von 20 Jahren haben, läuft dieses am heutigen Tag aus. Mit dem Ende dieses Schutzrechts eröffnet sich für viele Unternehmen erstmals seit Langem die Möglichkeit, eigene AiO-Designs zu entwickeln, ohne rechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Dies könnte zu einer Welle neuer Innovationen und technisch unterschiedlicher Konzepte führen.