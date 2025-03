Werbung

Das Unternehmen TRYX hat mit der PANORAMA SE ARGB 360 eine neue All-in-One-Flüssigkeitskühlug vorgestellt. Ein zentrales Merkmal ist das drehbare 6,5-Zoll-AMOLED-Display mit einer 2K-Auflösung, der in einem L-förmigen Design integriert ist. Dieses Display bietet laut Hersteller eine Helligkeit von bis zu 500 Nits und eine Bildwiederholrate von 60 Hz, was klare und lebendige Visualisierungen ermöglichen kann. Damit will TRYX nicht nur einen ästhetischen Akzent setzen, sondern es lassen sich auch ganz praktisch relevante Systeminformationen in Echtzeit anzeigen.

Der rotierbare Bildschirm ermöglicht es dabei, die Anzeigeorientierung individuell anzupassen. In Kombination mit speziell formatierten 3D-Videos kann der Bildschirm so auch beeindruckende 3D-Effekte erzeugen, die ohne zusätzliche Hilfsmittel sichtbar sein sollen. Die Funktion wird durch die KANALI-Software unterstützt, die Zugriff auf eine breite Bibliothek vorinstallierter 3D-Inhalte bietet.

Die Kühlung verwendet die Asetek-Adela-Technologie, die für effiziente Wärmeableitung sorgen soll und eine TDP von bis zu 280 W unterstützt. Das System umfasst drei 120-mm-ARGB-Lüfter mit variablen Drehzahlen zwischen 500 und 1.850 Umdrehungen pro Minute, die einen Luftdurchsatz von 66,09 CFM erreichen sollen. Trotz ihrer Leistung sollen die Lüfter mit einem Geräuschpegel von 25,3 dB(A) arbeiten, was einen leisen Betrieb ermöglichen kann.

Der Radiator hat eine Dicke von 30 mm und ist mit verstärkten Schläuchen ausgestattet, die laut Hersteller 40 % dicker als bei Standardmodellen sein sollen, um so die Haltbarkeit zu erhöhen. Die Mikro-Konvex-Kupferbasis des Kühlers will einen optimalen Kontakt zur CPU gewährleisten, was die Wärmeübertragung verbessern kann. Der Kühler selbst ist kompatibel mit Intel-Sockeln LGA 1700, 1200, 115X sowie AMD-Sockeln AM4 und AM5, was eine breite Anwendbarkeit in verschiedenen Systemen sicherstellt.

Die TRYX PANORAMA SE ARGB ist ab sofort in den Farben Weiß und Schwarz für 299,90 Euro verfügbar.