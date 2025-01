Werbung

Im Dezember riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Valkyrie zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für eine brandaktuelle All-In-One-Wasserkühlung des Herstellers. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare der Valkyrie V360 Lite White. Die AiO-Wasserkühlung verfügt über einen 360 mm großen Wärmetauscher, der mit drei hauseigenen B12-Lüftern bestückt ist. Sie arbeiten je nach Auslastung und Temperatur im Drehzahlbereich von 800 bis 2.150 RPM und lassen sich per PWM-Signal regeln. Dabei sollen sie einen Luftdruck von fast 81 CFM erreichen können und mit 30,5 dB(A) dennoch flüsterleise agieren. Natürlich sind sie mit einer schicken RGB-Beleuchtung ausgerüstet!

Die gibt es auch für den eigentlichen CPU-Kühler, in dem zudem die Pumpe steckt. Er lässt dank der Acrylglas-Oberfläche einen Blick auf die Technik zu und setzt das Herstellerlogo mit schicken Regenbogeneffekten eindrucksvoll in Szene. Dank eines magnetischen Covers kann die Oberseite des Kühlers um 90 °C gedreht werden. Die darin verbaute Pumpe agiert mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2.800 RPM und verspricht eine hohe Leistung. Die Schläuche sind texitlumantelt und mit 450 mm sehr lang, womit die Valkyrie V360 Lite White auch in großen High-End-Gehäusen problemlos eingesetzt werden kann.

Insgesamt ist die All-In-One-Wasserkühlung für Prozessoren mit einer TDP von bis zu 250 W ausgelegt, was selbst die absoluten High-End-Modelle von AMD und Intel abdeckt, kompatibel ist sie zu allen aktuellen Sockeln wie dem AM4 und AM5, aber auch den Sockeln LGA115x, 1700, 1851 und 2066.

Spezifikationen Kühlername Valkyrie V360 Lite White

Kaufpreis knapp 125 Euro Homepage www.my-valkyrie.com

Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 379 x 120 x 27 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt Serienbelüftung 3x B12 ARGB, 800 bis 2.150 (±10%) U/min Sockel AMD: AM4, AM5

Intel: LGA 1150 - 1151 / 1155 / 1200 / 1366 / 1700 / 1851 / 2011 /2011-3 / 2066 Garantiedauer fünf Jahre

Regulär kostet die Valkyrie V360 Lite White 125 Euro und ist alternativ in einer schwarzen Version verfügbar. Valkyrie gewährt fünf Jahre Garantie. Drei unsere Leser dürfen dem Wasserkühler nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich auf den Zahn fühlen

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Morgen alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "feigenbaum", "walt0or" und "Hattori1000" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürzer per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Wasserkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 22. Dezember 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 23. Dezember 2024

Testzeitraum bis 26. Januar 2025

Kleingedrucktes: