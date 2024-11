Werbung

Ende Oktober riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Cooler Master zu bewerben. Gesuchen wurden drei Tester, die einer brandneuen All-In-One-Wasserkühlung des Herstellers in Verbindung mit ihrer Hardware ausführlich auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht für unser Forum behalten wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür drei Exemplare der Cooler Master MasterLiquid 360 ION und damit das amtierende Flaggschiff aus dem Sortiment des Herstellers. Das Herzstück der MasterLiquid 360 Ion ist die Gen-X-Pumpe, die im Vergleich zum Vorgängermodell eine um 70 % verbesserte Förderleistung und Förderhöhe aufweisen soll und über ein optimiertes Design verfügt. Ausgelegt ist die AiO für alle aktuellen Prozessoren mit einer TDP (Thermal Design Power) von bis zu 330 W.

Der 360 mm große Radiator ist mit drei hauseigenen Mobius-120P-ARGB-Lüftern ausgestattet, die für einen optimalen Luftstrom und einen leisen Betrieb sorgen sollen. Sie arbeiten mit bis zu 2.400 Umdrehungen pro Minute, lassen sich per PWM-Signal regeln und sind natürlich ARGB-beleuchtet. Cooler Master gibt deren Lautstärke mit maximal 30 dB(A) an.

Highlight der MasterLiquid 360 ION ist ihr 2,1 Zoll großes LC-Display direkt auf der Kühleinheit. Dieses löst mit 480 x 480 Bildpunkten auf und erlaubt die Überwachung wichtiger Leistungsdaten in Echtzeit. Außerdem unterstützt es umfangreiche Personalisierungsoptionen, einschließlich der Möglichkeit, Grafiken in verschiedenen Medienformaten anzuzeigen. Konfiguriert wird das LCD über die neue MasterCTRL-Software von Cooler Master, welche dem Benutzer obendrein erweiterte Kontrolle über das Kühlsystem gibt. Unter anderem ist die Anpassung der Pumpenanzeige und Feineinstellungen der ARGB-Beleuchtungseffekte bis hin zur Leistungsüberwachung sowie Over-the-Air Firmware-Updates möglich.

Das Pumpenmodul verfügt über einen integrierten Controller, der das PWM- und ARGB-Signalmanagement sowohl für die Pumpe als auch für die Lüfter vereinfachen soll. Die Installation soll dank der schraubenlosen, ringförmigen und abnehmbaren Pumpenhalterung schnell vonstatten gehen.

Spezifikationen Kühlername Cooler Master MasterLiquid ML360 Ion

Kaufpreis etwa 249 Euro Homepage coolermaster.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 394 x 119,6 x 27,2 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche PET-Geflechtschlauch Serienbelüftung 3x Mobius 120P ARGe, 0 - 2.400 U/min (± 10 %) pro Lüfter

Sockel AMD: AM5, AM4

Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115X Garantiedauer sechs Jahre

Der Kühler selbst ist mit den neuesten Intel- und AMD-Plattformen kompatibel und verfügt über einen neuartigen Schutzfilm auf dem Kupfersockel, der gleichzeitig als Applikationshilfe beim Auftragen der Wärmeleitpaste dient. Die MasterLiquid Ion 360 ist ab rund 250 Euro zu haben. Drei unserer Leser dürfen der All-In-One-Wasserkühlung nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich auf den Zahn fühlen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "zwerg-05", "BY66" und "Daniel N" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 10. November 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 11. November 2024

Testzeitraum bis 15. Dezember 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Cooler Master sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum