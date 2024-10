Werbung

Um die neuen Intel Core Ultra Desktop-Prozessoren (Serie 2) besser zu unterstützen, hat MSI das LGA 1851 Offset Kit Enhancer-I für die MAG CoreLiquid I-Serie vorgestellt.

Das verbesserte LGA 1851 Offset Kit Enhancer-I will die Wärmequelle der LGA1851-Fassung besser adressieren können. So soll das Offset-Kit die Position der Kühlplatte so anpassen, dass sie präzise mit dem Zentrum der Hitzequelle der CPU übereinstimmt. Damit soll die aufgerüstete Montagehalterung die Kühleffizienz des Kühlers um etwa 3 % steigern können. Allerdings kommt der Kühleffekt laut MSI wohl erst bei höherer Leistung in Form von Übertaktungen spürbar zum Vorschein.

Nutzer sollen mit dem Kit die Leistungsgrenzen ihrer Hardware nochmals besser ausreizen können. Dabei soll es nicht nur um verbesserte Kühlleistung gehen, sondern auch um sichere Systemstabilität.

Als kleines Dankeschön an die Community erhalten Käufer vom 24. Oktober 2024 bis zum 30. Juni 2025 beim Kauf einer Wasserkühlung aus der MAG-CoreLiquid-I-Serie das entsprechende Kit kostenlos dazu. Um das Kit nachträglich kostenlos zu erhalten, müssen das förderfähige Produkt über das Mitgliederzentrum registriert und ein entsprechender Nachweis hochgeladen werden.

