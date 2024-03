Werbung

In Zusammenarbeit mit ARCTIC starten wir mit einem weiteren Lesertest in die neue Woche. Gesucht werden drei interessierte Hardwareluxx-Leser und -Community-Mitglieder, die einer brandneuen All-In-One-Wasserkühlung des Herstellers zusammen mit ihrer eigenen Hardware ausführlich auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Von ARCTIC zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare aus der Liquid-Freezer-III-Serie, welche man erst vor wenigen Tagen in den Handel entließ. Sie geht bereits in dritter Modellgeneration an den Start und soll gegenüber ihren Vorgängern eine noch bessere Kühlleistung bei geringerer Lautstärke bieten und vor allem Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Hierfür hat die ARCTIC Liquid Freezer III unter anderem eine verbesserte Wasserpumpe, optimierte Kanäle und einen überarbeiteten Kühlkörper erhalten. Angeboten wird sie in verschiedenen Modellen mit unterschiedlichen Radiotor-Größen.

Zur Auswahl stehen Varianten mit 240, 280, 360 oder 420 mm großem Radiator, die jeweils mit der passenden Anzahl an Lüftern bestückt sind. Je nach Modell gibt es hier die hauseigenen P12- oder P14-Lüfter mit PWM-Steuerung, die mit Geschwindigkeiten von 200 bis 1.900 Umdrehungen pro Minute arbeiten. Zudem stehen drei Designlinien zur Verfügung: Black, A-RGB (Black) und A-RGB (White) - also unbeleuchtete schwarze, bzw. beleuchtete Modelle in Schwarz oder Weiß. In jeder Serie werden alle vier Radiatorformate angeboten - so gibt es insgesamt zwölf Modelle. Auch die Liquid-Freezer-III-Modelle werden mit einem VRM-Lüfter ausgeliefert, welchen ARCTIC ebenfalls vergrößert und optimiert hat. Er wird als Modul ausgeliefert, das auf die eigentliche Kühler-Pumpen-Einheit gesteckt wird.

Zum Zubehör gehören das dafür notwendige Montagematerial, eine kleine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste (ARCTIC MX-6), ein T20-Schraubendreher und zwei Anschlusskabel. Kompatibel ist die ARCTIC-Liquid-Freezer-III-Serie zu AMDs Sockeln AM4 und AM5, aber auch zu Intels LGA 1700. ARCTIC gewährt eine Garantiezeit von sechs Jahren.

Zum 23. Geburtstag der Braunschweiger gibt es die neuen All-In-Ones zu deutlich reduzierten Angebotspreisen, welche noch für rund drei Monate Bestand haben werden. So lassen sich die Wasserkühlungen zu Preisen ab rund 60 bis 100 Euro erwerben. Die Teilnehmer unseres Lesertests erhalten ihr Wunschmodell natürlich kostenlos. In unserem Test sahnte der Kühler mit 420 mm und A-RGB-Beleuchtung den Preis-Leistungs-Award ab.

Webshop Amazon Liquid Freezer III 240 (Black) UVP: 103,99 Euro, Aktionspreis: 61,35 Euro 61,59 Euro Liquid Freezer III 280 (Black) UVP: 113,99 Euro, Aktionspreis: 68,39 Euro 69,29 Euro Liquid Freezer III 360 (Black) UVP: 118,99 Euro, Aktionspreis: 76,15 Euro 76,99 Euro Liquid Freezer III 420 (Black) UVP: 123,99 Euro, Aktionspreis: 81,83 Euro 82,38 Euro Liquid Freezer III 240 A-RGB (Black) UVP: 113,99 Euro, Aktionspreis: 69,53 Euro 70,06 Euro Liquid Freezer III 280 A-RGB (Black) UVP: 123,99 Euro, Aktionspreis: 81,83 Euro 82,38 Euro Liquid Freezer III 360 A-RGB (Black) UVP: 133,99 Euro, Aktionspreis: 88,43 Euro 88,54 Euro Liquid Freezer III 420 A-RGB (Black) UVP: 143,99 Euro, Aktionspreis: 95,03 Euro 96,24 Euro Liquid Freezer III 240 A-RGB (White) UVP: 115,99 Euro, Aktionspreis: 71,91 Euro 72,37 Euro Liquid Freezer III 280 A-RGB (White) UVP: 125,99 Euro, Aktionspreis: 83,15 Euro 83,92 Euro Liquid Freezer III 360 A-RGB (White) UVP: 136,99 Euro, Aktionspreis: 89,04 Euro 90,08 Euro Liquid Freezer III 420 A-RGB (White) UVP: 149,99 Euro, Aktionspreis: 97,49 Euro 98,55 Euro

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 17. März ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit ARCTIC!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 17. März 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 18. März 2024

Testzeitraum bis 21. April 2024

