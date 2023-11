Werbung

In Zusammenarbeit mit Endorfy suchen wir drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einmal eine brandaktuelle All-In-One-Wasserkühlung des Herstellers mit ihrem Prozessor kostenlos auf Herz und Nieren testen und das Kit nach der Veröffentlichung eines umfangreichen Testberichts für unser Forum als Dank für die Mühen behalten möchten. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden drei Exemplare der Endorfy Navis F360 ARGB. Dabei handelt es sich um eines der Flaggschiffmodelle des Herstellers, das selbst gehobene Kundenansprüche erfüllen können soll und obendrein mit einer schicken Beleuchtung auf sich aufmerksam macht. Der Kühler ist kompatibel zu nahezu allen aktuellen AMD- und Intel-Sockeln und passt damit auf die gängigsten AM4/5- und LGA1700/115x-Sockel der beiden Hersteller.

Highlight ist der große 360-mm-Wärmetauscher, welcher mit drei Fluctus-120-Lüftern ausgestattet ist, die im Betrieb dank ARGB-LEDs farbenfroh beleuchtet werden können und sich per PWM-Signal regeln lassen. Sie sollen eine ruhige Geräuschkulisse bei gleichzeitig hoher Leistung möglich machen. Hierfür arbeiten sie im Bereich von 250 bis 1.800 Umdrehungen pro Minute und lassen sich wahlweise über den Nano-Reset-Controller oder die RGB-Software des Mainboards konfigurieren. Außerdem sitzt direkt über dem Kühler eine ultraleise PWM-gesteuerte und keramikgelagerte Blockpumpe.

Spezifikationen Kühlername Endorfy Navis F360 ARGB

Kaufpreis knapp 129 Euro Homepage endorfy.com

Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 395 x 120 x 28 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt Serienbelüftung 3x Fluctus 120 PWM ARGB, 250 (±100) bis 1.800 (±10%) U/min Sockel AMD: AM4, AM5

Intel: LGA 1700, 1200, 115x, 2011-3, 2011 Square-ILM, 2066 Garantiedauer drei Jahre

Im Lieferumfang ist nicht nur das nötige Montagesystem für eine schnelle und einfache Installation enthalten, sondern außerdem die Pactum-PT3-Wärmeleitpasete. Die Endorfy F360 ARGB ist zusammen mit einer Garantie von drei Jahren zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129 Euro erhältlich, wobei der Straßenpreis derzeit geringfügig darunter liegt. Drei unserer Leser dürfen die All-In-On-Wasserkühlung nun kostenlos testen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 3. Dezember ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Endorfy!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 3. Dezember 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 4. Dezember 2023

Testzeitraum bis 7. Januar 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Endorfy sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum