Werbung

Phanteks hat heute das Glacier One D30-Lineup um den neuen Glacier One 420D30 All-in-One CPU-Wasserkühler erweitert. Ausgestattet ist die Kühlung mit drei D30-140 Lüftern und einer 420mm Radiator-Konfiguration. Damit will die All-in-One-Kühlung nicht nur für eine sehr gute Kühlleistung sorgen können, sondern auch optische Akzente setzen.

Eines der hervorstechenden Merkmale der Glacier One D30 AiO-Kühlungen ist die smarte Daisy-Chaining-Fähigkeit seiner D30-Lüfter. Diese erlaubt eine zentrale Steuerung über nur ein einziges Kabel. Durch dieses Design lässt sich ein potentieller Kabelsalat vorbeugen, daneben vereinfacht es den Installationsprozess und ermöglicht organisierte und optisch sauberere Systeme. Der großzügige dimensionierte Kupfersockel und die Lamellenanordnung des Kühlers wollen eine effiziente Wärmeableitung ermöglichen und die AiO zu einem Platz unter den Spitzenreitern bei den Fertig-Wasserkühllösung für High-End-CPUs verhelfen.

Die Glacier One D30 AiO-Kühlung wurde zudem laut Phanteks mit dem Ziel maximaler Kompatibilität entwickelt. Daher verfügt der Kühler über ein schlankes wie kompaktes Design, dass den Abstand zu Motherboard-Komponenten und Arbeitsspeicher respektiert. Mit dem neu eingeführten 420er Modell will Phanteks sein Portfolio an Glacier One D30 AIO-Kühllösungen abrunden, welches nun eine umfassende Auswahl, darunter auch 240er und 360er Modelle, anbietet.

Alle Varianten sollen zudem laut Herstellerangaben nahtlos mit den neuesten Intel Core Prozessoren der 14. Generation kompatibel sein und Anwendern die Möglichkeit geben, mit der neuesten Prozessortechnologie auf dem Laufenden zubleiben. Zusammen mit den kürzlich veröffentlichten D30-140 Lüftern und dem NV9-Gehäuse will die Glacier One D30 420 AiO-Kühlung eine überzeugende Kombination anbieten können.

Die Glacier One 420 D30 ist sowohl in Schwarz wie auch in Weiß zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 189,90 Euro erhältlich.