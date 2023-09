Werbung

EK Water Blocks hat einen Wasserkühler für die PlayStation 5 von Sony vorgestellt. Der EK-QuantumX CoolingStation Monoblock ist dazu entwickelt worden, das komplette PCB des PS5 abzudecken. Natürlich ist es nicht möglich, einfach nur den Wasserkühler in der Konsole zu montieren, denn diese muss komplett demontiert werden, damit der EK-QuantumX CoolingStation Monoblock installiert werden kann. In das Gehäuse der PlayStation 5 passt die Konstruktion dann nicht mehr.

Aber zusammen mit dem Wasserkühler passt das PCB der PS5 dann in ein mATX-Gehäuse. Da die Vorder- und Rückseite vom Kühler abgedeckt werden, müssen einige Anschlüsse anderweitig versorgt werden. Ein Custom-PCB adaptiert die zweipolige DC-Versorgung des Boards auf zwei PCIe-8-Pin-Anschlüsse.

Die kompletten Umbaumaßnahmen sind aufwändig und sicherlich nicht mit dem zu vergleichen, wenn ein CPU-Block installiert werden muss. Alleine schon durch die Tatsache, dass das PCB der PS5 aus dem Gehäuse entfernt wird, dürfte eine gewisse Hürde darstellen. Im unten angehängten Video wird der komplette Installationsprozess gezeigt. Es dürfte klar sein, dass sämtliche Garantieansprüche gegenüber Sony verfallen, wenn solche Maßnahmen ergriffen werden.

Gefertigt ist der EK-QuantumX CoolingStation Monoblock aus Kupfer, welches vernickelt wird. Die feinen Kühlkanäle hat EKWB natürlich über dem Bereich der APU der Konsole platziert. Aber auch die Spannungsversorgung, der GDDR6-Speicher und die verbauten NAND-Speicherchips werden abgedeckt.

Der EK-QuantumX CoolingStation Monoblock kommt auf Abmessungen von 232,85 x 212,5 x 40,15 mm. Über zwei G1/4-Anschlüsse wird der Block in einen Wasserkühlungskreislauf eingebunden. Das Volumen im Inneren des Kühlers wird von EKWB mit 120 ml angegeben. Die Anschlüssen der PlayStation 5 sitzen teilweise direkt auf dem PCB und sind somit auch seitlich am final montierten Kühlerpaket zu finden. Die Front-Anschlüsse können per Flachbandkabel nach Außen geführt werden.

Insgesamt 24 RGB-LEDs sorgen für eine entsprechende Beleuchtung des Kühlers. Angesteuert werden können die LEDs über einen externen Controller. Eine eventuell verbaute zusätzliche M.2-SSD kann weiterhin verwendet werden, muss für den Installationsprozess des Kühlers aber demontiert werden.

Vorbestellt werden kann der EK-QuantumX CoolingStation Monoblock ab sofort. Die Auslieferung soll Ende Oktober beginnen. Der Preis liegt bei 449,90 Euro. Abschließend noch alle zum Wasserkühler kompatiblen Modelle der PlayStation 5:

CFI-1200A (Japan, Disc Edition)

CFI-1200B (Japan, Digital Edition)

CFI-1202A (Australia, Disc Edition)

CFI-1202B (Australia, Digital Edition)

CFI-1208A (Russia, Ukraine, India, Central Asia, Disc Edition)

CFI-1208B (Russia, Ukraine, India, Central Asia, Digital Edition)

CFI-1215A (North America, Disc Edition)

CFI-1215B (North America, Digital Edition)

CFI-1216A (Europe, Disc Edition)

CFI-1216B (Europe, Digital Edition)

CFI-1218A (Singapore, Disc Edition)

CFI-1218B (Singapore, Digital Edition)