Watercool hat einen Heatkiller V Pro für die GeForce RTX 4090 Founders Edition vorgestellt. Das kurze PCB der Founders Edition lädt auch dazu ein, den Kühler entsprechend kompakt zu gestalten. Die Anschlüsse für den Wasserkühlungs-Kreislauf befinden sich nicht wie sonst meist üblich auf der Stirnseite der Karte, sondern wurden am hinteren Ende untergebracht.

Das Wasser strömt von dort über zwei Kanäle in den Bereich über der GPU. Von dort fließt es dann durch die feinen Kanäle, die in den Kühler eingebracht wurden und durchströmt damit den Bereich, an dem die meiste Abwärme entsteht. Hier teilt sich der Wasserfluss dann abermals auf und umströmt den kompletten Kühler und somit auch alle Bereiche, die sich sonst noch unter dem Kühler befinden. Dazu gehören natürlich der Grafikspeicher und die Komponenten der Strom- und Spannungsversorgung.

Die Acrylabdeckung ermöglicht eine recht effektvolle Beleuchtung. An der seitlichen Stoßstelle zwischen der Vorderseite des Kühlers sowie der Backplate blitzt ein Teil dieser Acrylglasabdeckung heraus. Auch ohne Beleuchtung bereits ein schickes Design-Element. Ist der Kühler samt Backplate montiert, sind keinerlei Schrauben mehr erkennbar.

Der Heatkiller V Pro ist in Schwarz und Silber erhältlich. Der Preis liegt bei 249,95 Euro.