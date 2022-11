Alphacool bietet neue Komplett-Kits an

Alphacool bietet neue Komplett-Kits an

Werbung

Alphacool hat mit dem Core Storm und Core Wind neue Wasserkühlungskomplettsets vorgestellt. Aufgrund des im Lieferumfang enthaltenen Montagematerials ist der CPU-Kühler laut Aussagen des Herstellers kompatibel zu den gängigen Mainstream-Sockeln von AMD und Intel. Selbst AMDs neuester AM5-Sockel kann mit den Core-Wind- oder Core-Storm-Sets gekühlt werden.

Die Sets richten sich nicht nur an Einsteiger, sondern auch an Enthusiasten. Alphacool gab an, dass die gewählten Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind. Dank der enthaltenen Schnellverschlusskupplung ist es möglich, den Loop nachträglich um weitere Bauteile wie Radiator, GPU-Kühler oder Sensoren zu erweitern. Der Wasserkreislauf muss dabei nicht entleert werden.

Bei der Materialwahl setzt Alphacool bei allen Metallen (Radiator, Kühlerboden, Anschlüsse) weiterhin auf Kupfer und Messing. Dies soll sich positiv auf die Performance sowie die Kühlleistung und die Langlebigkeit auswirken.

Die Lüfter und der CPU-Kühler verfügen zusätzlich über eine aRGB-Beleuchtung. Die digital adressierbaren LEDs bieten zahlreiche Möglichkeiten für eine Beleuchtung des gesamten Wasserkreislaufes. Sämtliche Kabel (aRGB, PWM) und Controller, die für die Nutzung beziehungsweise Steuerung benötigt werden, sind im Lieferumfang enthalten.

Das Zubehörpaket umfasst außerdem Hilfsmittel wie Schlauchschneider, Befüllhilfen, ATX-24-Pin-Jumper und die SubZero-Wärmeleitpaste.

Beim Thema Kompatibilität werden die folgenden Sockel unterstützt:

Intel: 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066

AMD: AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / AM4 / AM5

Die unverbindliche Preisempfehlung beginnt bei rund 250 Euro und reicht bis zu 430 Euro. Eine komplette Übersicht aller verfügbaren Produkte findet sich hier.

Features Alphacool Core Wind ST30 Wasserkühlungs-Set

Eisblock Aurora XP³ Light CPU-Kühler

Eisstation DC-LT Reservoir & DC-LT 2 Pumpe

NexXxoS ST30 240mm/360mm Full Copper Radiator V.2

Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB Lüfter

13/10mm AlphaTube HF & G1/4" Eiszapfen Fittings

Features Alphacool Core Storm ST30 Wasserkühlungs-Set